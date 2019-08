Frida Karlsson (20) slo gjennom med et brak i forrige sesong. Den svenske 20-åringen tok bronse og sølv individuelt i VM. På stafetten ble det gull. Etter suksess-sesongen har interessen rundt Karlsson eksplodert.

Det er mamma og manager Mia Karlsson som styrer butikken. Foreløpig er det en løsning alle parter er godt fornøyd med.

– Det er godt at vi kjenner hverandre. Når jeg stiller spørsmål, trenger hun ikke svare engang. Jeg ser på henne hva hun synes. Vi har en fantastisk relasjon. Det beste jeg vet er når vi kan løpe i skogen sammen, sier mamma Karlsson, og legger til:

– Det spiller ingen rolle hva hun hadde satset på. Om hun ville blitt den beste forfatteren, hadde hun sikkert blitt det også.

Hun mener suksessen ikke har forandret datteren nevneverdig.

– Nei, hun er det helt samme personen. Det som har forandret seg er når hun er andre steder enn hjemme i Sollefteå. Der er hun akkurat som hun alltid har vært. Hun trener like målbevisst og gjør som hun vanligvis pleier, sier mamma Karlsson.

Mange av treningsøktene gjennomfører Karlsson sammen med kjæresten William Poromaa (18). Han er også en talentfull langrennsløper.

– Han betyr veldig mye for meg. Fremfor alt hans rolle som kjæreste og bestevenn. Men også en god treningspartner som jeg har sparret mye mot, sier Karlsson.

– Betyr veldig mye for hverandre

Poromaa avslører at kombinasjonen kjæreste og treningspartner kan være utfordrende.

– Det er litt krangling på trening innimellom, men vi hjelper hverandre. Det går fremover for begge.

– Når blir det krangling?

– Når den ene går fra den andre. Da blir det litt sure miner, smiler han.

– Han er litt sterkere, men det blir perfekt for meg. Da får jeg virkelig noe å bryne meg på, skyter Karlsson inn.

Mamma Karlsson mener turtelduene utfyller hverandre godt.

– Jeg tror de betyr veldig mye for hverandres karrierer. De trener veldig mye sammen når de er hjemme. William sier av og til at han ikke orker. Iblant kan det være bra for Frida å gjøre mindre. Han kan roe henne ned.

Kan utfordre Johaug

Poromaa tror kjæresten blir enda sterkere i sesongen som kommer. Han spår tøffere konkurranse for Therese Johaug.

– Frida trener bra og overlater ingenting til tilfeldigheter. Hun har høye mål, den jenten. Det skal bli gøy å se henne til vinteren.

Heller ikke han ser tegn til at Karlsson har forandret seg.

– Ingenting. Hun er det samme Frida, og det kommer alltid til å være slik.