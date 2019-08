Butikkmedarbeiderne fikk seg derfor en stor overraskelse da de søndag skulle åpne opp bananeskene de var blitt tilsendt.

I stedet for å finne bananer i eskene, fant de ifølge CNN kokain med en gateverdi på over syv millioner kroner.

– Det er mye. Noen har rotet det til, sier Ryan Abbott i King County-politiet til Seattle Times.

Tre Safeway-matbutikker ble tilsendt kokain i bananesker.

Dette skjedde bare dager etter at politiet i Sør-California fant enorme mengder marihuana skjult blant en forsendelse jalapeños.

Det var Safeway-filialen i byen Woodinville som først ringte politiet og fortalte at de hadde funnet flere pakker med bokstavene «CK» skrevet på dem.

– Det var noen råtne bananer øverst, men under det var det flere rektangulære brikker. De kuttet opp en av dem, og så en hvit, pudderlignende substans. De ringte umiddelbart til partiet, forklarer Abbot.

STORT BESLAG: Til sammen beslagla politiet 43 kilo kokain fra bananeskene. Foto: Politiet

Aner ikke hvem som har sendt kokainet

Det skulle vise seg at bananeskene som ble funnet i Woodinville inneholdt 22 kilo kokain med en gateverdi på 550.000 dollar, altså 4,9 millioner kroner.

– Vi forsøker fortsatt å finne ut hvor alt kom fra. Saken er under etterforskning. Vi vet at alt ble sendt fra et sentralt lager, men vi vet ikke hvor det opprinnelig kom fra, sier Abbot.

Han forteller at det ikke er ofte at det blir funnet så mye narkotika i området – og i hvert fall ikke i matbutikker.

– Vi finner kokain her ute, men vi ser ikke så store mengder, og vi finner det ikke på Safeway, og vi finner det ikke i bananesker, sier han.

Funnet i Woodinville skulle vise seg å bare være toppen av isfjellet.

Da Safeway-ansatte i byen Bellingham skulle åpne sine bananesker, fant de 23 kilo kokain.

Deretter varslet Safeway-ansatte i Federal Bay at også de hadde funnet kokain. Politiet fant 10 kilo i denne butikken.

Kokainet hadde totalt en gateverdi på over syv millioner kroner.

– Mest sannsynlig var dette en feil. Denne forsendelsen var definitivt ikke ment for disse butikkene, sier Claudia Murphy i Bellingham-politiet til lokal-kanalen KOMO.

USAs føderale narkotikapoliti,The Drug Enforcement Administration (DEA) sier til CBS News at de forsøker å finne ut hvor kokainet stammer fra.