Den 27 år gamle mannen som er siktet for å ha drept 43 år gamle Ronny Nygård, fremstilles for varetektsfengsling i Bergen tingrett fredag ettermiddag.

Politiadvokaten ber om fire uker med brev og besøksforbud.

Politiadvokaten vil også be om lukkede dører når rettssaken starter.

43-åringen ble funnet død ved en parkeringsplass i Åsane i Bergen 1. juni. Siktede ble pågrepet onsdag og nekter straffskyld.

Han var først innkalt som vitne i saken, men om lag to uker etter hendelsen ble han siktet for uriktig forklaring.

Ifølge Bergens Tidene trodde politiet først at Nygård var omkommet som følge av en ulykke. Men de ba om en ny obduksjon av den døde etter knappe to uker, noe som viste at 43-åringen døde som følge av vold.

Politiet har ikke gått ut med dødsårsak.

Det er ingenting som tyder på at det er en relasjon mellom den drepte og den siktede, som er i arbeid og har familie. 27-åringen er registrert i politiets registre fra før, men er tidligere ustraffet.

Vest politidistrikt ber om tips i saken, og er spesielt interessert i å komme i kontakt med en ungdomsgjeng som var i konflikt med Nygård på nattbussen fra Bergen Sentrum til Åsana natt til 1. juni - få timer før han ble funnet død.