Fulle 15-åringer plukkes opp av politiet – foreldrene er i Syden

Leder Anne Kathrine Hofseth Gundersen for forebyggende avdeling ved Ullensaker lensmannsdistrikt er overrasket over foreldrenes ansvarsfraskrivelse.

– Jeg synes det er svært uansvarlig. Har man valgt å få barn, følger det med noen forpliktelser man må ta innover seg, sier Hofseth Gundersen til TV 2.

Denne uken sendte kommunaldirektøren i Ullensaker ut brev til alle foreldre til ungdomsskoleelever i kommunen, med en klar oppfordring om å ta ansvar og at minst en av foreldrene alltid bør være edru.

Det var Romerikes Blad som først omtalte saken.

Urolig ungdomsmiljø

Kommunaldirektør Yngve Rønning for skole og barnehage i Ullensaker forteller at bakgrunnen for brevet var at de i vinter slet med et urolig ungdomsmiljø, med planlagte slåsskamper og ungdommer som hadde et liberalt forhold til narkotika.

– Vi oppfordret da foreldre til å ta mer tak hjemme, noe vi har sett positiv effekt av i sommer. Men fortsatt er det utfordringer. Derfor gikk vi nå ut med denne klare oppfordringen i brevs form, sier Rønning til TV 2.

«Har man ungdom, bør minst en av foreldrene være edru til enhver tid, slik at dere kan hente barna om nødvendig», står det blant annet å lese i brevet.

Rønning understreker hvor viktig det er med åpen dialog mellom foreldre og barn, og ikke minst foreldre seg i mellom.

I brevet som er sendt ut oppfordres foreldrene til å snakke åpent og ærlig med ungdommen om konsekvensene av slåsskamper og alkoholbruk.

BER FORELDRE TA ANSVAR: Kommunaldirektør Yngve Rønning sier kommunen slet med et urolig ungdomsmiljø i vinter. Foto: Birgitte Blaauw Nordal/TV 2

– Ungdommene hører faktisk på oss mer enn vi tror. Vi må bare være til stede og stille spørsmål, sier kommunaldirektøren.

Ansvarsfraskrivelse

Forebyggende leder Anne Kathrine Hofseth Gundersen har jobbet i politiet i 19 år. Hun synes hun har sett en dreining de siste årene, der flere foreldre viser større grad av ansvarsfraskrivelse.

– Som mor er jeg veldig overrasket over at foreldre ikke tar mer ansvar. Når vi kommer over overstadig berusede 15-åringer, som ikke er i stand til å ta vare på seg selv, ringer vi foreldrene og ber dem komme og hente ungdommen, sier Hofseth Gundersen, og fortsetter:

– Vi opplever da jevnlig at foreldrene ikke kan hente fordi de ikke er edru, er på hytta eller sågar har reist til Syden. Det virker som flere foreldre nå er mer opptatt av å realisere seg selv og forventer at andre tar ansvar for barna deres, sier politilederen.

Hun opplever at stadig flere foreldre er ute og reiser, noe hun unner dem. Men hun oppfordrer at de da allierer seg med familie eller venner, som kan ta ansvar for barna deres.