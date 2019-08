Fredag morgen ble det kjent at statsminister Erna Solberg brått avlyste sitt program for fredagen, uten at noen annen forklaring enn «internt arbeid» ble gitt.

Senere ble det kjent at også Venstre-leder Trine Skei Grande har avlyst sitt fredagsprogram.

Situasjonen i regjeringens interne bomstrid har vært fastlåst etter at Frp sist helg godkjente en skisse til løsning, mens Venstre sa nei.

Nå er de fire partilederne samlet i statsministerens bolig, i et forsøk på å lage et dokument som kan forene de to skissene som ligger på bordet.

Tidligere denne uken samlet Venstres stortingsgruppe seg til et hastemøte, der resultatet ble at Abid Raja ga den første skissen terningskast 1 og partiet heller kom med sitt eget forslag til en skisse.

– Dette er første gang jeg har fått sett hele skissen Frp og Siv Jensen la frem i helgen. Den får terningkast 1, for dem som er opptatt av miljø og byluft, sa Raja.

– Siv Jensen må komme seg tilbake til forhandlingsbordet, hvis hun er opptatt av å få ned bompengene.

Frp har sagt at de er ferdigforhandlet, mens Venstre har sagt at de ønsker å forhandle videre.

Sentralstyremedlem og Frp-topp Christian Tybring-Gjedde har lagt press på statsministeren i saken, og bedt henne velge mellom de to partiene.

– Frp har gjort det de fire partiene ble enige om. Siv Jensen har forankret dette i partiet. Det står det respekt av. Erna må velge mellom Venstre og Frp. Hun må skjære gjennom, sa Tybring-Gjedde til TV 2 tidligere i uken.