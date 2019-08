Sadie Bjornsen vant 25-kilometeren opp Brekka i Toppidrettsveka. Hun kom i mål 4,7 foran Anna Comerella fra Italia.

Marte Skaanes gikk inn til en sterk 3.-plass. Hun ble slått med 16,7 sekunder av Bjornsen.

Glad det gikk bra

Den svenske forhåndsfavoritten Frida Karlsson måtte gi seg etter utstyrstrøbbel underveis på etappen.

– Det var veldig kjedelig. Jeg mistet gummien på dekket og kunne ikke fortsette. Det er kjedelig når slike ting skjer, sier hun til TV 2.

Karlsson merket tidlig at det var noe som ikke stemte.

I Toppidrettsveka får alle løperne utdelt rulleski av arrangøren, slik at de skal konkurrere på mest mulig like vilkår. Det var altså ikke Karlssons personlige rulleski som sviktet.

– Jeg kjente at skien begynte å slippe allerede i begynnelsen av løpet. Jeg ble litt forbannet, for jeg kjente at noe var feil. Likevel fortsatte jeg å gå. Så mistet jeg gummien og fløy ut i gresset. Det var for farlig å fortsette, sier hun.

Mamma og manager Mia Karlsson er glad for at det gikk såpass bra som det gjorde.

– Hun er utrolig skuffet nå. Det var noe tull med rulleskiene. Jeg tror hun kjente seg sterk, så det var typisk. Det pleier å skje ting med Frida, så jeg er egentlig ikke overrasket. Jeg er bare glad for at hun ikke var blodig etter fallet, sier hun.

Legger seg flat

Også den russiske langrennsstjernen Aleksandr Bolsjunov falt under fredags løp. Overfor VG anslår Niklas Dyrhaug at Bolsjunov hadde en hastighet på 50–60 kilometer i timen da han gikk i bakken.

Bjørnar Myhren, sponsorsjef i Swix, legger seg flat.

– Gummien løsnet ut fra felgen, så det er helt sikkert en produksjonsfeil. Det har skjedd på et par gutteski også, og det er trist å høre. Det er umulig for oss å kontrollere, for det er en underleverandør av oss som lager disse. Dette er bare å beklage, og det er forståelig at hun er forbannet, sier han til NRK.

Til tross for den skremmende opplevelsen sier Karlsson at hun stiller til start i ettermiddagens sprint.

– Jeg skal våge å stå på et par rulleskøyter i ettermiddag. Forhåpentlig et annet par. Jeg vet ikke om sprint passer som hånd i hanske for meg, men jeg ser frem mot morgendagens jaktstart, sier svensken.