Datteren til TV 2-ekspert ble nektet EM-deltakelse

Denne uken har TV 2 satt lys på at stadig flere unge håndballtalenter pådrar seg alvorlige skader som følge av overbelastning. Flere eksperter har uttrykt sin bekymring, og mener det blir drevet rovdrift på de beste spillerne.

Håndballtalentet Mia Svele er blant flere norske spillere som har blitt skadet. TV 2 har allerede denne uken meldt om fire profiler som er uaktuelle til VM i Japan. Samtidig er flere usikre.

Svele debuterte på A-laget til Storhamar allerede som 16-åring, men måtte på grunn av skade ta et vanskelig valg. Det var etter for høy belastning at kroppen sa stopp.

TV 2-ekspert og pappa Bent måtte sammen med trener-teamet til Storhamar si nei til 18-åringens junior-EM i sommer.

– Det er alltid vondt og vanskelig å si at du ikke kan være med på et mesterskap, men det er viktig at noen er ansvarlige og balanserer bruken også, sier pappa Svele.

Rovdrift på unge håndballspillere kan føre til alvorlige skader i seniorårene. Totalen med landskamper, klubbkamper, cupkamper og Champions League er ikke lenger forsvarlig. Mia Svele sier hun har lært etter pausen fra parketten.

– Det er ekstremt kjedelig. Man har jo lyst til å være med på alt som håndballspiller, for det er det man drømmer om. Jeg lærte at man må tørre å si nei når man vet at kroppen ikke er helt i hundre, sier Mia.

Nå håper Svele for sin del på lysere tider.

– Jeg var veldig langt nede, det skal jeg innrømme. Nå er jeg motivert, og klar for å se om jeg tåler en hel sesong. Det håper jeg at jeg gjør nå.

Etterlyser tydelige grep

Både foreldre, trenere og spillere har ansvar for å begrense belastningen. Nå etterlyser flere et tydeligere grep fra Håndballforbundet.

Seksjonsleder i Håndballforbundet, Jeanette Nilsen, sier det er regler på hvor mange kamper spillerne kan spille i løpet av en uke.

– Det er et tak, og det er på fem kamper i uken. Det er noe vi er nødt til å se på, for det er i utgangspunktet alt for mye, sier Nilsen.

– Fem kamper høres fryktelig mye ut?

– I alle fall hvis du gjør det hver eneste uke.

Landslagssjefen med sitt fag-team tok for flere år siden til orde for at antall kamper skulle reduseres til tre, men ble ikke hørt. Nå skal forbundet gå i gang med å kartlegge yngre spillere for å kunne redusere belastningen.