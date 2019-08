Da Ødegaard ble leid ut for én sesong til Sociedad i sommer, kom det fram at Real Madrid ikke ville la ham spille serie- og eventuelle cupkamper mot dem denne sesongen.

Nå melder lokalavisen El Diario Vasco at Real Madrid ikke får stenge spilleren ute fra internkampene. Ifølge TV-kanalen La Sexta skal det være stilt juridiske spørsmål rundt en slik praksis. Real Madrid har også bekreftet at det ikke lenger er aktuelt å holde Ødegaard på tribunen under disse kampene.

Real Sociedad spiller mot Real Madrid i den spanske hovedstaden 24. november. Hjemmekampen i San Sebastian er lagt til 5. april.

I tillegg er det en mulighet for at klubbene etter hvert trekkes mot hverandre i den spanske cupen Copa del Rey.

Ikke sjelden

Det er ikke uvanlig at spillere som er på utlån utelukkes fra å møte klubben som står som eier.

Ødegaard har et svært kort innhopp i La Liga for Real Madrid. I tillegg fikk han spille en hel cupkamp. Så gikk han på utlån i halvannet år til Nederland (Heerenveen og Vitesse Arnhem).

Ødegaard fikk en meget sterk ligadebut for Real Sociedad i 1-1-kampen borte mot Valencia. Søndag venter bortekamp mot Mallorca på nordmannen.

Drammenseren har en kontrakt med Real Madrid som løper til sommeren 2023.

