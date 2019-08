Disse bildene fra 1939 er tabubelagte i Russland

Angela Merkel og Vladimir Putin møtte hverandre i Moskva i mai 2015. Foto: Sergei Karpukhin/AP/NTB scanpix

I 2015 sjokkerte Russlands president Vladimir Putin da han under en pressekonferanse forsvarte Molotov-Ribbentrop-pakten, og uttalte at Polen egentlig bare hadde seg selv å takke for det som skjedde.

Tysklands forbundskansler Angela Merkel, som sto rett ved siden av Putin da dette skjedde, svarte med å si at avtalen var ulovlig.

En meningsmåling som ble foretatt tidligere i år, viser at hele 70 prosent russere mener at Stalin spilte en positiv rolle for landet.

– En fatal avtale

Moskovitter som Radio Free Europe har snakket med, synes ikke at Stalin gjorde noe galt. To av kvinnene som radiokanalen intervjuet, sier at de aldri har hørt om Molotov-Ribbentrop-pakten.

– Ut fra alle synsvinkler var dette en fatal avtale, som ga støtet til en total katastrofe som ledet verden ut i krig, sier Tjønn.

Han går i rette med russisk historieskriving, som hevder at dette var en taktisk handling av Stalin for å vinne tid. Den tidligere Moskva-korrespondenten mener at Sovjetunionens leder fra 1924 til 1953 i realiteten spilte Hitlers spill ved å inngå avtalen.

Adolf Hitler besøker slagmarken i Polen 18. september 1939. Foto: AP/NTB scanpix

– Hvis Stalin hadde vært bevisst på å utsette «djevelens ankomst», ville han hatt sovjetiske styrker klare da det tyske overfallet til slutt kom 22. juni 1941, poengterer Halvor Tjønn.

– En skamplett

Civita-historiker Bård Larsen mener den russiske tausheten skyldes at avtalen er en skamplett for Russland.

– At barn og studenter ikke lærer om Molotov-Ribbentrop-avtalen er selvsagt fordi at denne er en ripe i lakken. Avtalen var ikke bare en ikke-angrepsavtale, men et samarbeid som blant annet førte til voldtekten av Polen. En skamplett. Derfor lærer ikke barn om den og derfor blir den knapt omtalt i Russland. Hvis den nevnes i andre sammenhenger, blir den omtalt som en strategisk avtale der Stalin var premissleverandør, sier han til TV 2.

Larsen, som har forsket på hvordan autoritære regimer bruker historien som maktmiddel og legitimering av ideologi, sier at dette viser oss at historie er viktigere enn det vi tror.

«1941-1945»: I 2015 feiret Russland at det var 70 år siden seieren over nazi-Tyskland. Foto: MIKHAIL VOSKRESENSKIY/AFP/NTB scanpix

– I et liberalt demokrati er historie mest et skolefag, pensum – eller noe vi synes er spennende å lære og lese om. Vi tror og mener at historie er noe vi kan lære om for å møte fremtiden på en bedre måte. Men grunnleggende sett er historiefaget noe som blir overlatt til historikerne. Historikerne er frie, enten de jobber på egen hånd eller ved universitet og høyskoler. Staten skal ikke stikke nesa si inn i den frie forskningen, sier Larsen til TV 2.

Retusjerer historien

Larsen viser til at Tyrkia i dag driver med slikt i stor stil, mens de nasjonalistiske regjeringene i Polen og Ungarn er i full gang med å retusjere historien.

– Når det gjelder Russland, er det for så vidt samme logikken som over. Putins nasjonalistiske prosjekt er egentlig å elte sammen tsartiden og kommunisttiden sammen til et nasjonalt hele, sier Civita-historiker Bård Larsen til TV 2, og forklarer videre:



– Målet er å fremstille Russland som en potent verdensmakt, noe som også er et mål for Putin å gjenopprette. Det innebærer blant annet at kommunisttiden «avideologiseres». Stalin og Lenin fremstilles ikke først og fremst som kommunister, men som nasjonalister som fikk verden til å skjelve, sier Larsen.