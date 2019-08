yddeHendelsen skjedde i Boynton Beach i Florida onsdag denne uken.

En 12 år gammel gutt ble forsøkt kidnappet av en mann, identifisert som Timothy H. Miller av politiet i Boynton.

Gutten har fortalt til politiet at han gikk av skolebussen, og startet å gå hjemover da en mann i en hvit bil stoppet ved ham, og tilbydde han skyss.

– Ikke vær bekymret

Ifølge NCB News sa mannen at han til stadighet tilbydde barn skyss, og at 12-åringen ikke skulle være bekymret.

Gutten sa i avhør at 26-åringen virket snill, og at han hadde et vennlig smil. Han bestemte seg derfor for å sette seg inn i bilen.

Etter en liten stund ble stemningen en annen. Ifølge politidokumenter NBC News har fått tilgang til, spurte Miller 12-åringen om han hadde noe narkotika til salgs.

Gutten har fortalt til politiet at han ble redd, og forsøkte åpne passasjerdøren. Den mistenkte mannen ga klar beskjed om at han ikke fikk lov til det, og satte opp farten. 12-åringen klarte likevel å åpne døren, og hoppet ut av bilen i fart.

PÅGREPET: 26 år gamle Timothy H. Miller ble torsdag pågrepet av politiet. Foto: Boynton Beach Police Department

Flere ble vitne

Flere mennesker ble vitne til at gutten hoppet ut av bilen, og stoppet for å hjelpe. Et annet vitne fulgte etter gjerningspersonen. Vitnet klarte å blokkere bilen helt til politiet ankom stedet.

Den 26 år gamle mannen motsatte seg arrest, og var voldelig mot politiet. Han ble til slutt pågrepet, og er nå siktet for kidnapping, vold mot politiet og omsorgssvikt.

26-åringen har forklart til politiet at han trodde gutten var mellom 14 og 16 år, og at han plukket ham opp fordi han ville kjøpe narkotika.

Påminnelse

12-åringen slapp unna hendelsen med noen skrubbsår i pannen, armene og hendene. Politiet hyller nå menneskene som bisto de med å arrestere Timothy H. Miller. Samtidig går de ut med med en påminnelse til foreldre.

– Vi oppfordrer alle foreldre til å bruke dette som en påminnelse til å minne barna deres om farene ved å sette seg inn i en bil med noen de ikke kjenner, skriver politiet i et Facebook-innlegg.