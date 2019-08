Elin-Madelen (25) må ha nytt organ: – Livet er på pause

På grunn av sykdommen er hun stort sett bare hjemme eller på sykehuset. Det er en helt annen hverdag enn hun hadde før. Elin-Madelen har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider og hadde nettopp fått fast jobb i barnehage da hun ble syk.

Den unge kvinnen synes det er vanskelig å ikke kunne jobbe og være aktiv som de fleste andre 25-åringer. Før likte hun å danse og gå turer, men nå blir det ofte for slitsomt.

Når hun blir frisk gleder Elin-Madelen seg til å igjen ha kontroll over sitt eget liv og ikke føle at kroppen hindrer henne i å leve sånn hun vil.

– Forhåpentligvis kan jeg begynne å jobbe igjen. Jeg har også lyst til å reise og oppleve nye ting.

Telefonen som vil endre alt

POSITIV: Elin-Madelen klarer å være positiv for framtiden. Foto: Privat

Elin-Madelen forteller at hun stort sett klarer å holde motet oppe. Hvis hun føler seg nedfor pleier hun å skrive ut følelsene og tankene sine. I tillegg hjelper ektemannen med å holde motet og håpet om en ny nyre oppe.

For plutselig kan telefonen ringe med beskjeden om at de har funnet en donor. Elin-Madelen forteller at det er vanskelig å beskrive hvor mye det vil bety.

– Å få en ny nyre vil forandre livet mitt totalt, sier Lerdahl.

Alexander Sekowski i stiftelsen organdonasjon vet hvor mye det betyr å få et nytt organ. I stiftelsen jobber de med at alle i Norge skal ta et standpunkt når det gjelder å bli organdonor. Helst håper han at alle sier ja.

Elin-Madelen håper også at enda flere har lyst til å bli organdonor.

– Det er en utrolig fin gave å gi til et annet menneske.