– Det er litt flaut om dette skal utløse regjeringskrise

Den fungerende lederen er opptatt av å finne en løsning på krisen, og har tro på at dette skjer i nærmeste framtid.

– Litt flaut

Marianne Tønnessen i KrfU tror ikke det er bompengesaken som vil avgjøre fremtiden videre, og har tro på at de kommer til enighet.

At bompengesaken får så mye oppmerksomhet mener hun rett og slett er litt flaut.

– Vi har en veldig god regjeringsplattform som har mye bra grønn politikk, og det er det viktig for oss å få gjennomført. Jeg tror ikke man løser klimakrisen ved hjelp av bompenger, fortsetter Tønnessen i KrfU.

Hun legger til at det er en forskjell på hovedstadens kollektivutbygging og resten av landet.

– Jeg tror det skjer mye på bakrommet, og jeg har en tro på at dette går bra og at de finner en løsning. Det er ikke sånn at man diskuterer om man skal ha bompenger eller ikke, det er et spørsmål om nivået på bompenger sier hun.

Får vi en løsning?

Alle fire ungdomspartilederne er enige om at en løsning er rett rundt hjørnet. Det er derimot uenigheter rundt hva løsningen blir.

– Siv Jensen har gjentatt gang på gang at hun ikke ønsker å forhandle i det hele tatt. Hva mener du om det?

– Frp er ferdig forhandlet, og Siv Jensen håndterer dette på en god måte. Frps posisjon har vært tydelig hele veien, sier Svendsrud i FpU.

– Det er aldri noe gøy å være uenig i en sak som dette, jeg tror det er større saker å diskutere, sier Tønnessen i KrfU.

Avslutningsvis understreker Hansmark Persen i Unge Venstre at det er viktig for partiet at det blir dyrere å forurense, og billigere å velge klimavennlige alternativer.