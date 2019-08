Mysteriet Pogba - hvor god er han egentlig?

Spiller Kamper spilt Mål Mål (uten straffer) Skudd, totalt (inkl. blokkerte) Skudd på mål Assists Suksessfulle driblinger (%) Jorginho 37 2 1 19 7 0 51,72 Kanté, N'Golo 36 4 4 29 6 4 47,76 Pogba, Paul 35 13 6 105 50 9 61,86 Henderson, Jordan 32 1 1 16 1 3 35 Fabinho 28 1 1 17 4 2 58,82 De Bruyne, Kevin 19 2 2 31 12 2 55,88

Selv om enkelte av disse er mer defensive i utgangspunktet, ser vi at Pogba har ekstremt mange avslutninger sammenlignet med andre spillere i samme posisjon og i samme kategori - sentrale midtbanespillere i toppklubber. Som midtbanespiller ligger han rundt den samme avlutningshyppigheten som en spiss.

Pogba er også høyt oppe på listene over suksessfulle driblinger, og det å være ivrig på triggeren med tanke på avslutninger kan man jo si at det strengt tatt ikke er noe negativt i. Det gjelder imidlertid kun i mine øyne så lenge du har mange målpoeng. I tilfellet Pogba er han derimot ikke i nærheten av nok målpoeng til å få lov til å avslutte så mye...

Spiller Kamper spilt Mål (eksl. straffer) Skudd totalt (inkl. blokkerte) Skudd på mål Assists Store sjanser skapt Suksessfulle driblinger (%) Mohamed Salah 38 19 137 64 8 16 47,93 Hazard, Eden 37 12 93 43 15 18 61,61 Mané, Sadio 36 22 87 42 1 7 43,97 Pogba, Paul 35 6 105 50 9 7 61,86 Vardy, Jamie 34 14 79 40 4 8 31,58 Agüero, Sergio 33 19 118 43 8 6 54,22 Rashford, Marcus 33 10 84 40 6 7 42,86

Som sagt og vist er altså Pogba en som tar veldig stor plass på Manchester United, og det både på godt og vondt. Hvis en skal lykkes, må man få frem de beste kvalitetene hos hver enkelt spiller og ikke minst ha en god rollefordeling.

Jeg har spilt som offensiv indreløper selv, og da er det utrolig viktig at de to andre midtbanespillerne gjør en god defensiv jobb. Det handler om rolleaksept rundt hva som er best for laget utifra hvilke kvaliteter de forskjellige spillerne har og at dette settes sammen på en god måte.

Det som er kanskje mest interessant med disse tallene er jo ikke å se på at Pogba skyter og skyter uten å lykkes, men heller å registrere at Pogba er best på driblinger og har et høyt antall målgivende pasninger forhold til andre midtbanespillere. Og i årets kamper er det også pasningene jeg blir mest imponert over.

Han slår noen pasninger som er millimeterpresise i bakrom, han har et overblikk og et teknisk repertoar helt i ypperste verdensklasse. Så kanskje den nye rollen til Pogba som en av to sentrale kan passe ham bedre?

Dette er jo også en rolle han er kjent med i fra Frankrike. Selv om tallgrunnlaget er mindre, er det interessant å se på hans tre sesonger i Manchester United (pluss de to første kampene denne sesongen).

Sesong Lag Kamper Mål Mål/kamp Mål ekskl. straffer Skudd Skudd/kamp Sjanser skapt Sjanser skapt/kamp Assists Assists/kamp 2016/2017 ManU 30 5 0,17 5 92 3,07 57 1,9 4 0,13 2017/2018 ManU 27 6 0,22 6 76 2,81 39 1,44 10 0,37 2018/2019 ManU 35 13 0,37 6 105 3 55 1,57 9 0,26 2019/2020 ManU 2 0 0 0 3 1,5 5 2,5 2 1 Frankrike fra aug 2016 Pogba 31 4 0,13 4 63 2,03 39 1,26 4 0,13

Tallene fra Frankrike viser at han tar litt mindre plass og er mer en playmaker og ballfordeler. Nå er det selvfølgelig altfor tidlig å si noe om årets sesong, men både det man ser med det blotte øyet og tallenes tale viser i hvert fall etter to kamper at Pogba til nå har inntatt rollen som ballfordeler i større grad.

Behovet for en ryddegutt

Og da vil det jo også bli meget spennende hvem han spiller sammen med fremover. I Frankrike er det som regel N'Golo Kanté, som er en spiller det må være en drøm å spille med. Chelsea-stjernen har stor forflytningsevne og er en meget god ballvinner, og i tillegg er han god med ball på små flater og slår sjelden feilpasninger.

Det er nemlig åpenbart at Pogba trenger en som kan rydde opp når han mister ballen og en som forflytter seg kjapt med tanke på gjenvinning av ball. Se bare på tallene sammenlignet med det samme kobbelet vi sammenlignet ham med offensivt.

Spiller Kamper spilt Antall ganger mistet ball Antall ganger vunnet ball Gjenerobringer (interceptions) Jorginho 37 427 274 63 Kanté, N'Golo 36 412 238 44 Pogba, Paul 35 602 218 18 Henderson, Jordan 32 304 168 30 Fabinho 28 279 120 28 De Bruyne, Kevin 19 250 61 3

Foreløpig løser Scott McTominay den jobben veldig godt, og det blir spennende å følge unggutten i fortsettelsen. Så lenge han gjør jobben, kan det nemlig virke som om Pogba kan tillate seg i inneha sin nye rolle som en av to sentrale. Og da mener jeg også at han gjør en viktigere jobb for laget sitt.

Må steppe opp i storkampene

Helt avslutningsvis vil jeg imidlertid bare nevne en liten oversikt fra storkampene forrige sesong. For når en spiller ønsker å være en vinner, er det jo i de store kampene man forventer at han står frem. Forrige sesong leverte verken laget Manchester United eller Pogba individuelt mot topp-seks lagene.

Og spesielt Pogbas tall var lave. Den målgivende pasningen på Wembley til Marcus Rashfords seiersmål mot Tottenham i januar var nemlig det eneste franskmannen protokollførte av målpoeng på åtte kamper mot de beste lagene i Premier League forrige sesong.

Der tror jeg både laget og han selv hadde forventet mer...

PL 18/19 Pogba mot topp-seks-lagene Motstander Kamper spilt Mål Assists Målpoeng Tottenham 2 0 1 1 Arsenal 2 0 0 0 Chelsea 2 0 0 0 Manchester City 1 0 0 0 Liverpool 1 0 0 0 TOTALT 8 0 1 1

