Henriksen er ute i kulden, men trener for fullt med Hull

Markus Henriksen var kaptein og en sentral spiller for Hull i Championship forrige sesong. Denne sesongen har han vært ute av troppen i de fire første seriekampene, i påvente av et salg. Men i løpet av sommeren er det ikke kommet inn bud på 27-åringen, ifølge manager Grant McCann.

– Ingen bud, ingenting har endret seg når det gjelder Markus. Men han er proff til fingerspissene, kommer på trening hver dag og gjør sitt beste, sa McCann på gårsdagens pressekonferanse, ifølge Hull Live.

Manageren bekrefter at nordmannen har fått noen dager fri for å komme seg litt vekk, og forventer fortsatt et salg før overgangsvinduet stenger i flere europeiske ligaer 2. september.

– Opplever du situasjonen som vanskelig?

– Egentlig ikke, fokuset mitt er på laget som spiller, sier manageren.

Hull har hentet inn erstattere for Henriksen i George Honeyman fra Sunderland og Leonardo Lopes fra Wigan.

Henriksens kontrakt med Hull strekker seg ut juni 2020. Det betyr at han fritt kan forhandle med andre klubber fra nyttår, om han ikke kommer seg vekk fra Hull før vinduet stenger.

Philip Buckingham i lokalavisa Hull Live, som har fulgt klubben tett gjennom en årrekke, sier at alle parter ønsker en overgang for Henriksen.

– Klubben sa det kanskje ikke høyt, men de har visst lenge at de måtte selge ham i sommer. Han er Bosman-spiller om et år, og det er i alles interesse at han drar nå. Det er fullt forståelig at han ønsker å spille på et høyere nivå enn Championship. Han er også en av de best betalte i Hull, og verdien hans i januar er så godt som null, sier Buckingham til TV 2.

Han hevder Henriksen ligger på rundt 100 000 pund i måneden, som tilsvarer rundt 1,1 millioner kroner. Noen ny kontrakt for Henriksen ser han på som nærmest utenkelig.

– Å få de samme betingelsene som nå er umulig. Fallskjermen etter nedrykket fra Premier League er borte. Klubbens inntekter er en sjettedel av hva det var for tre år siden, sier Buckingham.

I januar avslo Hull et bud fra franske Bordeaux på rundt to millioner euro, i håp om å få mer denne sommeren. Men det har altså ikke skjedd.

– Var det en tabbe ikke å selge ham i januar?

– Han var klubbens kaptein, og Hull hadde muligheten til å sikre en playoffplass. Om budet fra Bordeaux hadde vært litt høyere, ville de nok solgt. Men de kan nok se langt etter å få mer for ham nå enn det de ville fått i januar. Det er egentlig ikke noe alternativ for Hull å holde på ham nå.