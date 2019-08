– Jeg har sett etter i grøftekanten om jeg kan finne igjen formen

– Jeg er helt friskmeldt

Fossum Tiller er inne i sin første proffsesong og får altså allerede muligheten til å vise hva han er laget av på den største scenen. Beskjeden fikk han imidlertid først tidligere denne sesongen.

– Det var litt overraskende for min del også, men jeg har visst om det nå i to og en halv uke. Så jeg gleder meg veldig til å komme i gang, sier han.

– Er du forberedt?

– Det var ikke helt planlagt å krasje i BinckBank Tour, men ting har fungert bra på trening, så jeg tror ikke det skal hemme meg noe særlig inn mot starten av rittet. Jeg tror jeg skal være klar, sier han om kneskaden han pådro seg i den belgiske etapperittet for ti dager siden.

– Jeg er helt friskmeldt nå. Men det er litt som når du får et blåmerke - det er vondt å komme borti det, men ikke vondt å sykle. Det er det viktigste, forteller han.

Lagledelsen forventer ikke at 23-åringen allerede nå skal kjøre inn resultater i et så stort ritt som Vuelta a España.

– Jeg skal i hovedsak hjelpe til på de flate etappene og hjelpe Edvald i spurtene. Og så blir det sikkert oppgaver som å hente vann og sånt, sier han.

– Kjenner du på nervene, eller er det som et hvilket som helst annet sykkelritt?

– Jeg kjenner litt på det. Det lengste rittet jeg har syklet var ti dager langt, så det her blir litt annerledes. Det er mange av de samme jeg møter her som jeg har møtt tidligere i år, men det er litt spesielt med et så langt ritt.