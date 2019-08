De fleste av oss er ferdig med ferie, og tilbake i hverdagen. Det er egentlig Brooms bilekspert Benny Christensen også. Det vil si: Han er ferdig med ferien, men helt tilbake i hverdagen er han defintivt ikke!

Broom-Benny er nemlig akkurat nå på litt av en kjøretur. Sammen med to andre norske biljournalister er han i gang med en aldri så liten landskamp i elbilkjøring: 10 land i 24 timer – i en Audi e-tron.

Det norske laget konkurrerer med lag fra Nederland og Tyskland. Starten gikk fra Amsterdam i går. Og nå er det på tide å sjekke hvordan dette går!

Går for seier

Ring, ring

– God morgen, Knut!

– God, morgen! Hvor i Europa er du akkurat nå?

– Skal vi se... Jo, vi er i Italia! Må bare beklage hvis jeg høres litt døgnvill ut, men vi har kjørt hele natten og gjennom veldig mange land. Derfor går det litt i ett for meg. Men bortsett fra det er alt bra her på tur. Vi gønner på og går for seier, sier Benny.

Det obligatoriske lagbildet før start: Broom-Benny (i miden) sammen med Rune Nesheim (Dinside Motor) og Bjørn Gravdahl (Auto, motor & Sport).

Sovet i bilen

– Så bra! Men hele natten, hadde ikke dere en følgebuss med senger og bad og gode greier?

– Jo, det stemmer, men vi har holdt oss unna den! Tenker det er viktigere å holde teamet samlet i bilen. Og så er det jo hyggelig også! Det er noe helt eget med å dra på en tur som dette, inkludert mer og mer ganske enkel guttehumor... Men det er klart man blir trøtt etter hvert. Jeg duppet litt i baksetet på morgenen i dag. Det var mørkt da jeg sovnet, og lyst da jeg våknet igjen. Og det er utrolig hvor godt det hjelper med en sånn power nap!

Vi tester nye Audi e-tron i kulda.

Mye motorvei gjør at turen har gått effektivt unna. Men spesielt bra for strømforbruker er det naturligvis ikke...

Ladet hver tredje time

– Vi har sett veldig mye fint gjennom alle landene. Og så er det naturligvis fullt fokus på å kjøre mest mulig effektivt og bruke minst mulig strøm. De eneste stoppene våre har vært på ladestasjoner. Da hopper én ut og kobler til ladekabelen, mens de to andre løper til nærmeste busk for å gjøre nødvendige ærender, forteller Benny.

Kanskje litt trøtte - men humøret er på topp!

– Såpass, ja... Hvor mange ladestopp blir det egentlig på en slik tur?

– Mange! I snitt har vi stoppet og ladet rundt hver tredje time. Dette handler ikke bare om å bruke minst mulig strøm, vi har også en frist for å rekke til målet som er i Slovenia. Dermed må vi finne en god balanse. Vi har gitt oss selv en maksfart på 120 km/t. Over det, øker strømforbruket relativt sett for mye. Den raskeste etappen klarte vi en snittfart på 100 km/t, da var det mye motorvei. Den tregeste hadde vel jeg, da logget vi snittfart på 75 km/t, forteller Benny.

Vil øke fartsgrensene i Norge – se oversikten her:

Audi har rigget til et skikkelig opplegg rundt landskampen. Her er ingen ting overlatt til tilfeldighetene!

Tar imot mye strøm

Han berømmer Audien for å forsyne seg godt ved ladestasjonene.

– Ja, og det er naturligvis viktig når man har det travelt. Vi lader på nye Ionity-stasjoner og e-tron tar imot 150 kWt helt opp til 80 prosent, da først begynner det å falle. Det er for eksempel mye bedre enn jeg er vant til fra Tesla. Også der starter det høyt, men så dabber det fort av. En av reglene her er at vi må lade til 100 prosent. Det har tatt rundt en halvtime. Og så er det bare å komme seg avgårde igjen fort som svint, forteller Benny.

– Vet dere noe om hvordan dere ligger an så langt?

– Jeg kan vel si så mye som at vi har en veldig god følelse. Vi kjører fortere enn de andre, samtidig som vi ser at de i alle fall på noen etapper har brukt mer strøm enn oss, det er jo mulig å lurkikke litt når det er lading! Men vi tar absolutt ikke noe på forskudd, her er det fullt fokus helt til mål, forsikrer Benny.

Broom-Benny har vært på langtur før: Her tester han e-tron i Namibia!

Turen startet i Nederland og skal ende i Slovenia. Det betyr 10 land – på 24 timer.

Rekkevidde fra 270 til 350 kilometer

– Hva med bilen, hvordan fungerer den på en slik tur?

– Veldig bra! e-tron er superkomfortabel og stillegående, en strålende langtursbil. Det eneste jeg vel kunne tenke meg annerledes, er mer rekkevidde. 100 kilometer til hadde gjort susen. Kjøreforholdene har variert mye her. Vi har blant annet kjørt over fjellpass, med mye stigning. Motorvei er naturligvis heller ikke helt optimalt. Toppladet har bilen vist rekkevidde fra 270 til 350 kilometer, forteller Benny.

– Men nå må jeg nesten legge på. Vi nærmer oss ladestasjon igjen, og da har vi ingen tid å miste. Jeg ringer når vi er i mål!

– Det er en plan. Lykke til videre!

Vi kommer naturligvis tilbake med full rapport når testlaget har kjørt over målstreken i Slovenia.

Klikk her for å lese mer om starten på turen

Se video: Her møter e-tron arge konkurrenter