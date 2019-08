– De kjenner til situasjonen, og jeg ønsker det beste for dem. Jeg tror det beste for dem er å spille hovedrollen i en annen klubb og få en ny utfordring, sa Arsenal-manager Unai Emery i forkant av helgens storkamp mot Liverpool ifølge Guardian.

Spanjolen legger med det press på Shkodran Mustafi og Mohamed Elneny halvannen uke før overgangsvinduet i Europa stenger. Med signeringen av blant andre David Luiz er veien inn i midtforsvaret trang for Mustafi, mens Elneny har tøff konkurranse av Matteo Guendouzi, Lucas Torreira og Joe Willick sentralt på midten.

Emery sier han har snakket med begge spillerne, som ikke har vært fornøyde med manglende spilletid.

Forrige sesong startet Mustafi 31 ganger i Premier League uten å imponere hverken Emery eller fansen nok. Ifølge Guardian ble Mustafi buet av banen av fansen i sesongoppkjøringen.

Elneny spilte bare åtte kamper i ligaen, 17 totalt, for Gunners i fjorårssesongen.

– Da de ikke spilte i fjor, var de ikke fornøyde. Og jeg snakket med dem mange ganger i fjor og i sesongoppkjøringen. Jeg tror det ville vært positivt for dem å dra og signere for et annet lag hvor de kan spille hovedrollen, være glade og fortsette karrierene, sier Emery.

Overgangsvinduet i England er stengt, men åpent i resten av Europa. Innen 2. september bør Mustafi og Elneny ha funnet seg en ny klubb.

Arsenal har åpnet sesongen med seks poeng av seks mulige, men skal klatre et bratt fjell lørdag kveld når Liverpool venter på Anfield.

Kampen ser du på TV 2 Sport Premium og Sumo kl. 18.30