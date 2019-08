Solskjær slår tilbake: – Det er ikke anarki

Se Manchester United-Crystal Palace på TV 2 Sport 1, Premium og Sumo lørdag kl. 16.

Ole Gunnar Solskjær har måttet tåle kritikk etter at Paul Pogba feilet fra straffemerket i 1-1-kampen mot Wolverhampton. I etterkant av oppgjøret uttalte nordmannen til TV 2 at "vi har to stykk som skal ta straffene og bestemmer hvem seg i mellom", en uttalelse flere har reagert på.

Deler fortsatt ansvaret

Før lørdagens kamp mot Crystal Palace står Solskjær på sitt, selv om han mener at det ikke er noe anarki.

– Det er ikke sånn at jeg har overlatt ansvaret til spillerne. Vi har nominert to. Gjennom sesongen vil du ha kamper hvor Rashford og Pogba ikke spiller. Det er godt for dem å vite at de har tillit. Det er ikke noe anarki og «gjør som du vil». Vi har nominert noen få, sier Solskjær.

Mens Solskjær står på sitt hevet imidlertid blant annet Daily Mail tidligere denne uken at United-manageren skal ha blitt rasende i garderoben etter den nevnte kampen, og at det nå er kun Marcus Rashford, som scoret på straffe i sesongåpningen mot Chelsea, som er lagets faste straffetaker.

– Jeg er sikker på at du kommer til å se Paul Pogba score på straffe for Manchester United igjen. La oss se når vi får neste. Vi øver på straffer fremdeles. Marcus og Paul har fremdeles ansvaret. Ikke bli overrasket om Marcus eller Paul scorer på neste. Det er absolutt ingen kriging mellom dem, sa Solskjær fredag.

Ut mot rasisme

For Pogbas del resulterte straffemissen i mer enn bare kritikk. I sosiale medier ble franskmannen møtt med rasistiske meldinger, som United umiddelbart gikk ut for å fordømme.

Det er varslet at Twitter vil holde et møte med United om temaet. Solskjær forteller at Pogba har det bra og får støtte av lagkameratene.

– Vi må beskytte enkeltpersoner. Når det er dødstrusler og rasisme, er det alvorlige hendelser. Hva kan vi gjøre? Vi kommer ikke til å nekte våre spillere sosiale medier. Vi vil spre det gode ord. Det er så mye bra vi kan bruke det til. Vi må stoppe de hendelsene, sier Solskjær.

– Jeg kan ikke tro at vi fremdeles sitter her i 2019 og snakker om dette. Sosiale medier er et sted hvor folk kan gjemme seg bak falske identiteter. Det er ikke opp til meg å endre på det. Det er så mange Ole Gunnar Solskjær-er på Twitter og sosiale medier som jeg vet at ikke er meg. Vi må gjøre noe med det, og myndighetene må gjøre noe med dem som sprer hatet. Man synes synd på dem. De må ha problemer selv når de gjør dette, sier Solskjær.