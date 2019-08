Politiet i Stockholm bekrefter til VG at det var en norsk statsborger som ble funnet drept i en leilighet på Södermalm i Stockholm onsdag formiddag.

– Jeg kan bekrefte at hun er norsk statsborger, sier politiadvokat Maximillian Berg Molin til VG.

En mann i 50-årene er pågrepet og mistenkt for drap. Ifølge Expressen leder han et selskap som omsetter for flere hundre millioner i året.

Hørte skrik og bråk

Direktøren skal ha vært blodig da han ble pågrepet kort tid senere. Et angivelig drapsvåpen er funnet på samme adresse.

Nå sitter han i politiets varetekt, der han venter på å bli avhørt, opplyser etterforskningsleder Christina Voigt til Expressen.

Han og den drepte kvinnen kjente hverandre, ifølge politiet.

Naboer hørte skrik og bråk fra en leilighet. Deretter skal en kniv ha blitt kastet ut av et vindu, opplyser vitner til nyhetsbyrået TT. De varslet politiet, men de kom først flere timer senere. Da var kvinnen død.

Politiet har startet etterforskning for tjenestefeil som følge av hendelsen, opplyser pressetalsperson Towe Hägg. (TV 2/NTB)