Kommunikasjonssjef Trude Måseide bekrefter avlysningen overfor TV 2 fredag morgen.

– Dagens planer er endret fra at hun skulle vært på reise til internt arbeid, sier Måseide.

På spørsmål om hva dette innebærer, svarer Måseide at de ikke vil gå inn på detaljer.

Det var Porsgrunns Dagblad som først omtalte avlysningen. Ifølge avisen skulle statsministeren besøke Porsgrunn for å se på inkludering og norskopplæring på Keops.

Situasjonen i regjeringens interne bomstrid har vært fastlåst etter at Frp sist helg godkjente en skisse til løsning, mens Venstre sa nei.

Nå skal Venstre ifølge Frp-kilder ha posisjonert seg for å gå ut av regjeringen, melder NTB. Frp har sagt at de er ferdigforhandlet, mens Venstre har sagt at de ønsker å forhandle videre.

Venstre-kilder pekte overfor NTB sist søndag på at partiet ikke ser for seg å bli sparket ut av Solberg-regjeringen. De viser til at Venstre er fornøyd med regjeringsplattformen som den er, og at det er Frp som har skapt dagens bompengekonflikt.

Sentralstyremedlem og Frp-topp Christian Tybring-Gjedde har lagt press på statsministeren i saken, og bedt henne velge mellom de to partiene.

– Frp har gjort det de fire partiene ble enige om. Siv Jensen har forankret dette i partiet. Det står det respekt av. Erna må velge mellom Venstre og Frp. Hun må skjære gjennom, sa Tybring-Gjedde til TV 2 tidligere i uken.