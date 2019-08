Bowles, bedre kjent som «I-95 killer», var dømt for å ha drept tre personer i 1994 i et drapstokt rettet mot eldre, homofile menn.

Selv har han innrømt å ha drept mange flere enn de tre han er dømt før, skriver CNN.

Bowles' advokater hadde bedt retten om en utsettelse, på grunnlag av at han er intellektuelt utfordret og at de mente at retten ikke hadde tatt det med i betraktningen.

Sent torsdag kveld lokal tid bestemte retten likevel at henrettelsen ikke skulle utsettes, og 57-åringen ble erklært død klokken 10.58 sent torsdag kveld lokal tid – altså 04.58 fredag morgen norsk tid.

Slapp sementblokk på sovende mann

Drapene skjedde over en periode på åtte måneder i 1994, og fant sted langs motorveien I-95 som strekker seg fra Florida til Maryland.

Bowles ble pågrepet allerede i november samme år, men det var først i 1996 at han erklærte straffskyld i et av drapene. Han drepte Walter Hinton i Jacksonville Beach i Florida ved å først slippe en 18 kilo tung sementblokk på hans sovende hode, før han kvelte han ved å stappe toalettpapir og en fille i munnen hans.

Han ble dømt til døden samme år, men dommen ble reversert av høyesterett i Florida for en ny behandling. I 1999 dømte imidlertid en enstemmig jury ham til døden igjen. En rekke forsøk på å anke saken er blitt gjort i løpet av de siste 20 årene, men samtlige har blitt avvist av rettsvesenet.

Bowles ble også dømt for å ha drept Albert Morris ved å slå ham i hodet, banke ham, skyte ham og til slutt kvele ham. Den tredje personen han ble dømt for å drepe var John Roberts. For disse to drapssakene fikk han livstid i fengsel.

Den 99. henrettelsen

Bowles hadde en rekke tidligere dommer mot seg før drapene. Han ble blant annet dømt til fengsel i 1982 for å ha banket og voldtatt kjæresten sin.

Bowles er den 99. personen som blir henrettet i delstaten siden dødstraff ble gjeninnført i 1976. Bobby Joe Long, som ble dømt for å drepe åtte kvinner i Tampa Bay, ble henrettet i mai.

Senest i forrige uke sendte Michale B. Sheedy, direktøren for Florida Conference of Catholic Bishops, et brev til Florida-guvernør Ron DeSantis, der han bønnfalte ham om å stanse henrettelsen. Organisasjonen trekker fram at Bowles selv hadde vært gjennom misbruk i barndommen, flere år som hjemløs og barneprostitusjon.

– Å med viten og vilje avslutte livet til Mr. Bowles er unødvendig. Samfunnet kan være trygt fra noen framtidige voldshandlinger fra ham gjennom å fengsle ham på livstid, skrev Sheedy i brevet.