I en periode over flere år opplevde flere hjem i kjendistunge områder i Los Angeles, blant annet Beverly Hills og Hollywood Hills i California, flere frekke innbrudd.

Blant dem som fikk ubudne gjester på besøk var hiphop-stjernen Usher, Glee-skuespiller Adam Lambert og Dorit Kemsley fra TV-programmet Real Housewives.

Stjal vin

Nå har påtalemyndigheten i Los Angeles siktet en lokal eiendomsmegler for å stå bak innbruddene. 32 år gamle Jason Emil Yaselli, er anklaget for å ha oppfordret en kompanjong, Benjamin Ackerman, til å bryte seg inn i 14 hjem, og stjele flere gjenstander.

Klær, kunstverk, vin og smykker var blant det som ble stjålet av Ackerman, for så å bli solgt videre. Gevinsten fra innbruddene skal ha blitt brukt til å betale ned eiendomsmeglerens kredittkortgjeld, skriver Variety.

Innbruddene skjedde mellom desember 2016 og august i fjor.

Utga seg for å være bolikjøper

Ifølge påtalemyndigheten kom politiet først på sporet av Ackerman i fjor, siden han hadde skrevet ned sitt eget navn da han besøkte flere av boligene som en potensiell boligkjøper eller eiendomsmegler. Han ble pågrepet i januar i år.



Boligmegleren Yaselli ble først pågrepet onsdag denne uken. Nå er de siktet for 50 forskjellige kriminelle handlinger, blant annet hvitvasking, for tyveri og identitetstyveri.

Ackermans advokat kritiserer påtalemyndigheten for å bruke kjendisene som har blitt utsatt for ran for gjøre saken deres mer omtalt.

– Saken deres er ikke sterkere enn den var for et år siden. I motsetning til en god vin, blir ikke denne saken bedre med alderen. Mr. Ackerman er ikke bare formentlig uskyldig, han er faktisk uskyldig, sier advokat Gary Jay Kaufman.