Manchester (TV 2): Anthony Martial er ikke typen som liker oppmerksomhet.

– Man havner fort i medienes søkelys, de vil vite alt man gjør i livet. Det er jo noen som liker oppmerksomheten. Men jeg er ikke en av dem.

Men nå må Martial tåle litt oppmerksomhet. Den franske stjernen har scoret to mål på to kamper i Premier League etter at han fikk tilbake draktnummer ni fra Ole Gunnar Solskjær før sesongstarten.

– I sesongoppkjøringen ble jeg tildelt nierrollen. Og det gikk fint. I tillegg ble også Romelu Lukaku skadet. Jeg fortsatte i nierrollen på trening, noe som gikk bra. Etter kamp fikk jeg høre at det fungerte veldig bra. Etter det tok han et valg, og det var det riktige valget. Nå begynner jeg å få tilbake den gode følelsen, sier Martial til TV 2.

Posisjonen han trives best i

Martial fikk først nummer ni da han kom til Manchester United i 2015, men måtte se Zlatan Ibrahimovic og Romelu Lukaku overta draktnummeret i tur og orden. Byttet gjorde at Martial måtte tre til siden, på flere måter. Fra sentralt i midten med det ikoniske spissnummeret ble han brukt på venstrevingen, med elleve på ryggen. Men det er ikke der 23-åringen er best ifølge ham selv.

– Helt siden jeg var liten har jeg spilt med nummer ni på ryggen. Det er mitt favorittnummer. Nå får jeg spille i min posisjon. Det er i nierrollen jeg vil vise at jeg er best. I øyeblikket går det jo ganske bra.

Det har Martial helt rett i. Forrige scoring borte mot Wolverhampton var hans 50. for Manchester United. Det klarte han på 176 kamper. Cristiano Ronaldo brukte 190 kamper på å klare det samme.

– Ronaldo har hatt en enorm karriere og gjør det fremdeles veldig bra. Han er fortsatt på toppen i en alder av 34 år. Nei, man kan ikke sammenligne oss, det blir feil, sier franskmannen ydmykt.

Kjenner ikke på presset

Spiller man med draktnummer ni, kommer det forventninger om et visst antall mål. Men Martial lar seg ikke stresse av det.

– Når du spiller spiss, er oppgaven din å score så mange mål som mulig. Spiller man på vingen, handler det mer om målgivende pasninger. Nierrollen betyr gjerne litt ekstra press, men det er ikke noe jeg tenker på i det hele tatt. Hvilke personlige mål jeg har satt meg, vil jeg helst holde for meg selv.

– Jeg og Marcus Rashford jobber godt sammen. Vi har mange av de samme kvalitetene. Vi kjenner hverandre godt, både på og utenfor banen. Vi har spilt sammen i flere år nå, det går veldig bra. Så nå må vi bare fortsette å jobbe på treningsfeltet og perfeksjonere samarbeidet.