Mannen i 20-årene ble onsdag pågrepet. Torsdag kunngjorde politiet at han er siktet for å ha drept Nygård, som ble funnet død på en parkeringsplass i Åsane 1. juni i år.

– Vi er ferdig med avhør nå. Siktede vil bli fremstilt for varetektsfengsling i morgen, sier påtaleansvarlig Kristine Knutsen-Berge, politiadvokat i Vest politidistrikt, til TV 2 torsdag kveld.

Hun opplyser videre at påtalemyndigheten ikke har ferdigstilt fengslingsbegjæringen.

Krangel på nattbuss

Torsdag kalte politiet inn til pressekonferanse. Der informerte de om at de har opprettet drapsetterforskning og at en mann i 20-årene er siktet for å ha drept Ronny Nygård (43).

Politiet trodde det dreide seg om en ulykke da 43-åringen ble funnet den 1. juni.

Han hadde da vært i Bergen sentrum fredag kveld, og tatt nattbuss fra sentrum klokken 02:43. Han ble funnet død på parkeringsplassen utenfor en Rema 1000-butikk i Hesthaugvegen tidlig lørdag formiddag.

Dette overvåkningskamera fra Åsane terminal i Bergen viser Ronny Nygård natt til 1. juni – dagen han ble funnet død. Foto: Politiet

Etterlyser ungdomsgjeng

Politiet etterlyser ytterligere vitner, og er spesielt interessert i ungdommer som var på buss nummer 30 fra sentrum til Ternes terminal denne natten.

– Vi har opplysninger om at det var en ungdomsgjeng på bussen som var i konflikt med den avdøde. Vi ønsker å komme i kontakt med disse. Jeg understreker at de kun har status som vitner, ikke som mistenkte, sa politiadvokat Knutsen-Berge til TV 2 under pressebriefen.

Den siktede mannen var ikke del av denne ungdomsgjengen, men politiet mener ungdomsgjengen kan ha relevant informasjon i saken.