Det melder klubben torsdag. Lengden på langtidskontrakten sier de derimot ingenting om.

Oxlade-Chamberlain kom til Liverpool fra Arsenal i august 2017. Siden har han slitt med alvorlige skader, men er nå i god form igjen og har spilt mye i sesongstarten.

– Det føles som jeg gikk glipp av et år, som jeg faktisk gjorde, så det er veldig kjekt at jeg kan signere nå. Det er en mulighet til å gi tilbake det året, levere noen gode prestasjoner og gjøre det godt igjen for ikke å være med forrige sesong, sier 26-åringen til Liverpoolfc.com.

Han har totalt 47 kamper og fem mål for Liverpool.

Manager Jürgen Klopp er naturligvis henrykt over at Oxlade-Chamberlain har signert en ny kontrakt.

– Jeg har tidligere sagt at noe av det beste ved ham er hvilket flott menneske han er. Han er en av de hyggeligste du kan treffe. Naturligvis er han er veldig god fotballspiller også, sier Klopp.

Lørdag kl. 18.30 ser du kanskje Oxlade-Chamberlain fra start i Liverpools kamp mot Arsenal på TV 2 Sport Premium og Sumo.