Knepent tap for Molde: – Nå må Molde være smarte

Innbytteren presenterte seg for Molde

Molde åpnet friskt mot Partizan. Etterhvert tok hjemmelaget mer og mer over, og Molde hadde mer enn nok med å forsvare seg.

I det 27. minutt gikk Erling Knudtzon ned for telling etter å ha blitt taklet innenfor Partizans 16-meter. TV-bildene viste at Molde fort kunne fått straffespark da Knudtzon ble felt, men dommeren vinket spillere videre. Knudtzon fikk seg en smell i leggen i situasjonen, og måtte byttes ut etter å ha prøvd seg noen minutter etter å ha fått medisinsk behandling. Mathis Bolly kom inn for Knudtzon.

Etter bare ti minutter på banen presenterte innbytter Bolly seg. Han fikk ballen i feltet, dro av et par motspillere, og sendte ballen i mål via stolpene.

– For en overgang og får et angrep av Molde. Det gikk så fort at Partizan ikke evnet å henge med. Det var en vakker scoring, og han scoret nok en gang i europeisk sammenheng, sa tidligere Molde-trener og nåværende MAX-ekspert Tor Ole Skullerud etter innbytter Bollys 1-0-scoring i det 43. minutt.

Slo umiddelbart tilbake

Men bare to minutter senere utlignet Partizan da Seydouba Soumah lekkert skrudde inn 1-1 fra kanten av 16-meteren.

– Det der ble for enkelt, konstaterte Skullerud om forsvarsspillet i forkant av scoringen som sørget for at lagene gikk til pause med 1-1.

Etter sidebyttet var Molde fremdeles fullt på høyde med sin motstander, og hadde i perioder et spillemessig overtak. Erling Moes menn skapte dessuten flere gode målsjanser, blant annet på kontringer.

I sluttminuttene var Partizan farlig frempå ved flere anledninger etter at Molde-spillerne plutselig gjorde mange feil i de bakre rekker.

Molde klarte ikke å stå i mot presset, og i det 82. minutt lurte Zoran Tošić inn 2-1-scoringen for Partizan. Dermed måtte Molde se seg slått 2-1, men har likevel et godt utgangspunkt foran returkampen på «Røkkeløkka».

Slik startet Molde (4-3-3): Craninx – Harladseid, Bjørnbak, Forren, Gabrielsen - Aursnes, Hussain – Knudtzon, Wolff Eikrem, Hestad – Leke James