Nepal innfører nå et forbud mot bruk av engangsplast på og rundt Mount Everest. Dette for å kutte ned på forsøplingen i området, skriver CNN.

Nepalske myndigheter sier de vil forby flasker av plast og annen plastemballasje til engangsbruk i Khumbu-regionen, som er Everest sitt hjem. Forbudet vil hindre at turgåere tar med seg plast opp i fjellet, men det vil også bli forbudt å selge dette i området.

– Jeg synes dette virker som et flott tiltak for å bedre avfallshåndteringen i Khumbu-regionen rundt Everest, sier Thomas Lone, som besteg verdens høyeste fjell i 2017.

Han forteller at plastflasker er et stort problem på stien til Base Camp, ettersom dalen besøkes av 60.000 turister årlig som i all hovedsak konsumerer drikkevann utelukkende fra engangsplastflasker de får kjøpt langs stien.

– Jeg håper tiltaket får ønsket effekt og at vi får se mer positiv regulering av forholdene på Mount Everest i årene som kommer, sier Lone.

Ikke det verste fjellet

Thomas Lone forklarer at veldig få bestiger Mount Everest hvert år. Det gjør at fjellet faktisk ikke er det mest forsøplede, men han understreker at dette er et velkjent problem på flere av de høyeste fjellene i verden.

– Når det er sagt, opplever jeg Everest som et av de renere fjellene jeg har besøkt. Det er tross alt kun rundt 800 mennesker som forsøker å klatre fjellet fra sydsiden en uke i mai hvert år, sier Lone.

Lone sier forsøpling er et større problem litt nedenfor de høyeste punktene på turen opp Mount Everest.

– Stien inn til Everest Base Camp blir besøkt av over 60.000 turister årlig, og her er forsøplingen er problem for lokalivet til Sherpaene. Det eneste stedet jeg reagerte på som forsøplet på ruten til toppen var South Col (camp 4) på 8000 moh, forklarer Lone.

Fjellklatreren forteller at å bevege seg i slike høyder er en enorm påkjenning for kroppen. Hvis det går galt, kan det stå om livet, og tiden kan være knapp. Da legger man fra seg det man har.

– Her er det kun en tredjedel av oksygenet vi puster ved havoverflaten. Kroppen utsettes for en enorm påkjenning, sier Lone.

Lik på ruten

I løpet av de siste 70 årene med klatring på Everest har det gradvis akkumulert seg søppel og gjenlagt utstyr, ettersom folk i livsfare har måttet forlate sin camp og skynde seg nedover til tryggere forhold.

Lone sier en aksjon for å fjerne søppel fra fjellet må planlegges som en ekspedisjon på lik linje med å nå toppen.

– Med manglende regulering og insentiveringer fra nepalske myndigheter overrasker det meg ikke at søppelet blir liggende igjen år etter år, sier Lone.

Lone, som er fra Stabekk i Bærum, forteller at det ikke var alle som prøvde seg opp verdens høyeste fjell som kom i mål da han var der.

– Vi var rundt 30 klatrere som forsøkte å nå toppen natt til 16. mai 2019. To mistet livet på vei ned, og jeg så liket til den ene utenfor teltet mitt morgenen etter toppstøtet før vi fortsatte ned mot Base Camp. Videre så jeg tre lik som var synlige fra ruten, de fleste av dem mange år gamle, forteller Lone.