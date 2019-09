Politiet: Brødre hvitvasket millioner på frisørsalong rett ved politihuset

Denne uken ble det tatt ut tiltale mot enda en narkotikaselger i komplekset. Han ble pågrepet i en leilighet i Stavanger med 3,9 kilo hasj og 3,8 kilo marihuana. Pengene for salg skal han ha levert hos frisøren i Oslo.

I tillegg til hasj og marihuana er det beslaglagt 4,5 kilo kokain i forbindelse med «Operasjon Esquina». Det er også beslaglagt omkring 2,5 millioner kroner og tatt hefte i en eiendom verdt 4 millioner.

ORDKNAPP: Advokat Øyvind Bratlien i advokatfirmaet Bratlien representerer to av de siktede brødrene. Han sier de nekter straffskyld, men vil ikke gå inn på deres forklaringer. Det samme svarer advokat Fisnik Baki, som representerer den tredje broren. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Store deler av pengene er beslaglagt på de tre brødrene når de har reist ut av Norge, opplyser politiet.

– Hadde vi stått i dette lenger, hadde også beløpene og narkotikabeslagene blitt enda større. Men det er ressurskrevende å stå lenge i en så stor operasjon. På et tidspunkt må vi gå inn og få et best mulig resultat med det vi har, sier Skjold i Oslo-politiet.

Både han og Kluge mener beslagene er omtrent som ventet, fordi politiet i denne saken har fulgt pengene i større grad enn narkotikaen.

– Vi ventet ikke å få like store narkotikabeslag som man kan få for eksempel ved beslag knyttet til innførsel til landet, sier Kluge.

Hadde en annen teori

Etter det TV 2 forstår, jobbet politiet i utgangspunktet ut fra en teori om at pengene stammet fra svart arbeid. Det er derfor saken håndteres av Oslo-politiets seksjon for finans- og spesialetterforskning.

– Vi fikk mulighet, gjennom politireformen, til å sette sammen ulike fagområder som ikke vi har hatt så mye tradisjon for i økonomisporet tidligere. Da kunne vi ta i bruk hele den verktøykassa som politiet har, og å den måten følge et tungt kriminelt nettverk i Oslo, sier Skjold.

– Er det provoserende for politiet at kriminaliteten foregår rett borti veien her?

– Vi jobber med kriminalitet over hele Oslo. Det er fornuftig at vi er lokalisert i det området som vi er, sier han.

Klager på tidsbruk

Politiet opplyser at de har hatt informasjon om virksomheten på frisørsalongen i mange år. Likevel var det først på sensommeren i fjor at de bestemte seg for å se nærmere på saken.

– Det var informasjon som kom til politiet som gjorde at vi ønsket å starte denne operasjonen, sier Skjold.

Advokat Bratlien mener politiet har brukt altfor lang tid på etterforskningen av saken, og at det derfor er betenkelig å holde syv personer varetektsfengslet over så lang tid.

– Det må skje noe mer snart. Det har ikke skjedd noe nytt siden de ble pågrepet (i januar, journ.anm). Ingen beviser eller mistanker er styrket siden den gang, så nå må det skje noe, sier Bratlien.

Politiadvokat Kluge ønsker ikke å gå i detalj på hva som gjenstår av etterforskning i saken. Han sier imidlertid at det ennå vil ta noe tid før det tas ut tiltale mot den utpekte hovedmannen og brødre hans.