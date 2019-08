– Jeg håper operasjonen skjer så fort som mulig, sier Emma Ellingsen.

Hun kan nesten ikke vente med å bli ett år eldre. For henne åpner det for muligheten til å ta en kjønnskorrigerende operasjon.

– Jeg har visst at jeg skulle ta den siden jeg fant ut av at den finnes, sier hun.

Snart er hun endelig gammel nok til å få den.

Vet ikke dato ennå

Ifølge Emma er det lite hun kan gjøre for å fastsette en dato for operasjonen. Hun vet at det kan ta opp mot to år før hun får tatt den.

– Jeg forstår at det er bare sånn det fungerer, og jeg får ikke gjort noe med det, sier hun.

17-åringen er bare glad for at prosessen kan settes i gang den 9. september.

Vil bli komfortabel med egen kropp

Tidligere har Ellingsen tatt pubertetsutsettende tabletter. Da hun ble 16 år fikk hun kvinnelige hormontilskudd.

Ung kjendis: Emma Ellingsen var bare 9 år første gang hun deltok i "Født i feil kropp".

Det er Oslo Universitetssykehus som har landsfunksjon for utredning og behandling av transseksuelle personer. Først etter ett til to år med hormonbehandling, kan operasjon vurderes.

Det er denne siste operasjonen Emma mener vil gjøre henne hel. Et omfattende inngrep, som gjør at hun må ligge på sykehuset i omtrent to uker.

– Men etter det vil jeg kunne føle meg komfortabel med kroppen min, forklarer hun.

Lang vei

Generasjon Z: Herman Dahl (tv), Tina Mondelia, Gina Gylver, Anders Eggan, Emma Ellingsen, Kevin Haugan og Ylva Olaisen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

I dag har det gått hele ni år siden jenta ble kjent gjennom TV 2-serien Født i feil kropp. Serien ble spilt inn samme år som hun fortalte familie og venner om at hun er transkjønnet.

Etter dette har Ellingsen vært med i TV-serien Generasjon Z, som følger syv unge mennesker med ulike drømmer. I høst spilles sesong to av programmet inn.

– Det hele har vært en veldig naturlig prossess, der jeg har gjort mine ting og folk har fulgt det, sier Ellingsen om det hele.

Med det har hun kapret Norges hjerter.

I dag er hun modell, signert av Heartbreak Managment. Hun har 461.000 følgere på instagram og 379.000 følgere på Youtube.

Stor støtte i familie og venner

– Så samtidig som det har vært veldig vanskelig for meg til tider, så har det på en måte vært ganske enkelt også. Siden folk har kommet, og vært med meg, sier hun.

Tidligere har Ellingsen også uttalt stor takknemlighet for at venner og familie alltid har akseptert henne for den personen som hun er, og at hun ikke har blitt mobbet i det virkelige liv.

En av hennes nærmeste er tvillingbroren Truls Ellingsen. Han vet hvor mye operasjonen Emma har foran seg vil bety for søsteren:

– Etter denne operasjonen kan Emma være seg selv. Alt vil bli slik det skulle ha vært, sier han.