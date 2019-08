– Det går bra med Sondre, jeg tror det blir godt for han - både psykisk og fysisk - med rolige dager på hjemmebane, sier landslagslege i langrenn, Øystein Andersen til TV 2.

Det var under en biltur sammen med kjærersten i Oslo mandag 13. august at Turvoll Fossli fikk hjertestans. Han ble reddet av samboer Henriette Mork og en forbipasserende syklist som foretok hjerte- og lungeredning.

– Det at Sondre Turvoll Fossli fikk dra hjem i dag, hva betyr det, Andersen?

– At det går bra med Sondre. Tatt i betraktning hva som har skjedd, så er han i bra form.

– Etter undersøkelsene på sykehuset, vet dere noe mer om årsaken til hjertestansen?

– Det er fortsatt for tidlig å trekke noen konklusjon, og Sondre skal også etter hvert inn til nye undersøkelser. Vi må fortsatt vente med å gi noen forklaring, sier Andersen.

– Hva kan Turvoll Fossli gjøre av aktiviteter nå?

– Det viktigste for han nå er å ta det helt med ro, men selvsagt kan han få ta seg en spasertuir for å lufte seg, men noen form for trening er uaktuelt.

Øystein Andersen understreker så tydelig han kan at denne hendelsen med Sondre Turvoll Fossli var en ny påminnelse om hvor viktig det er at menigmann kan førstehjelp.



– Alle kan lære det, sier Andersen