Dømt til fem års fengsel i stor narkotikasak – nå er han frikjent

Sammen med tre andre menn er mannen frikjent av Borgarting lagmannsrett i den mye omtalte Sult-saken.

– Han er strålende fornøyd. Det er, som lagmannsretten skriver, politiet sin skyld at han fikk en rolle i denne saken, sier 26-åringens forsvarer, advokat Sverre Sjøvold i advokatfirmaet Hasle.

Til sammen ti personer satt på tiltalebenken i den omfattende narkotikasaken. De svarte for anklager om innførsel av 50 kilo hasj og cannabis, samt 20 kilo MDMA.

Infiltrerte miljø

Under etterforskningen av saken infiltrerte tre danske politifolk miljøet til flere av de tiltalte.

I løpet av et snaut år opparbeidet de seg tillit nok til å bli en del av den kriminelle operasjonen – i en slik grad at det var sentralt for retten om politiet gikk for langt i å framprovosere straffbare handlinger.

Som del av innførselen ble en bag med 50 kilo hasj overlevert fra en av politimennene til 26-åringen ved Ikea på Furuset i Oslo i juli 2015. Samtidig ble 225.000 kroner overlevert fra en annen tiltalt (29) til en annen politimann ved Radisson Hotel på Alnabru.

De to mennene ble dømt til fem år og fire og et halvt års fengsel av tingretten. Grunnen til at lagmannsretten har frifunnet dem, er at de mener politiet har skapt behovet for deres rolle i innførselen av narkotika.

Fordi politimennene stilte krav til hvor og når narkotikaen skulle overleveres, måtte en av de domfelte mennene på kort varsel hente inn 26-åringen og 29-åringen for å få gjennomført planen.

«Etter lagmannsrettens syn er N.N.s (26-åringen) involvering i mottaket et direkte resultat av politiets provokasjonshandling», skriver retten.

«Politiet mistet kontrollen med narkotikaen og tok ikke nytt beslag i denne. Det førte til at narkotikaen ble spredt på det illegale markedet i Norge», skriver retten videre.

Forsvareren til 29-åringen som er frikjent, advokat Trygve Staff, sier at hans klient er strålende fornøyd med dommen.

Det er ikke kjent om påtalemyndigheten eller noen av de domfelte vil anke saken til Høyesterett.

Omfattende sak

I tillegg til innførsel av narkotika, omfatter Sult-saken, som den er blitt kalt etter navnet politiet ga operasjonen, planer om et spektakulært ran på Oslo lufthavn og et drapsforsøk på Imran «Skrue» Saber.

Den antatte hovedmannen i sakskomplekset, Nokas-dømte Metkel Betew, var ikke blant de tiltalte i denne runden. Han er rettskraftig dømt for hasj-forholdet, og endelig frikjent for tiltalepunktet om innførsel av MDMA fordi Riksadvokaten ikke ville anke tingrettens frifinnelse.