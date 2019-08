Tidligere denne uken ble det meldt at Senstad var klar for å kombinere jobben som Storhamar med å trene det polske landslaget.

Overfor TV 2 Sporten gjorde Senstad det imidlertid klart at alt ikke var avklart med Storhamar, og at detaljer gjenstod før avtalen med Polen var endelig på plass.

– Det gjenstår en del avklaringer før alt er i boks, sa han.

Storhamar satte foten ned

Ifølge Hamar Arbeiderblad er det nå klart at Senstad likevel ikke kommer til å overta Polen allerede. Storhamar sa nei til at Senstad kunne kombinere begge jobbene.

– Klubbens ledelse ser at det er positivt for Arne Senstad å få dette tilbudet, men har vurdert konsekvensene for klubben som helhet. Storhamar Håndball Elite vil satse videre, og ønsker at vår hovedtrener har fullt fokus på jobben hos oss for å utvikle spillere, team og klubb videre. Storhamar Håndball Elite kan derfor ikke akseptere et slikt engasjement i tillegg til jobben hos oss, sier Roger Jenssen, som er sportslig ansvarlig i styret, Hamar Arbeiderblad.

Han forteller at Arne Senstad er informert om denne konklusjonen.

– Storhamar Håndball Elite vil nå rette fokuset på forberedelsene til den viktige seriestarten, sier Jenssen til lokalavisen.

Kan overta Polen sommeren 2020

Etter det TV 2 Sporten får opplyst kan det være aktuelt at Senstad kan overta som landslagstrener for Polen når kontrakten med Storhamar går ut. Meningen var opprinnelig at Senstad kommende sesong skulle kombinere landslagsjobben med sitt virke som hovedtrener i Storhamar, der han har kontrakt til sommeren 2020.

I Polen var han tilbudt kontrakt til 2024. Dermed blir det ikke noe polsk eventyr for 50-åringen.

Senstad har vært Storhamar-trener i to perioder, fra 2006 til 2013 og siden 2015. Forrige sesong ledet han laget til 2.-plass i serien, til cupfinale og sluttspillfinale. Hver gang ble bare Vipers Kristiansand for sterk.

Polen er ikke kvalifisert til årets VM, og Leszek Krowicki måtte gå tidligere i år. Senstads oppgave skulle være å kvalifisere laget til mesterskap igjen.

TV 2 Sporten har ikke kommet i kontakt med med Storhamars fungerende daglige leder Ane Måntrøen eller Arne Senstad foreløpig torsdag.

(©NTB/TV 2 Sporten)