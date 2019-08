Trafikkulykke Andselv, det var kun fører i begge bilene, begge disse er skadd, en av dem fraktes til UNN med Ambulansehelikopter. En tredje bil fikk også skade etter at en av de involverte sneiet borti han. Ulykken skjedde fordi et av kjøretøyene kom over i motsatt kjørebane