Regjeringen har diskutert om tiltakene skal være en del av en bredere handlingsplan om rasisme og diskriminering, som skal legges fram i høst. Men kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) har ivret for å få en egen plan mot muslimhat. Spørsmålet kom høyt på dagsordenen etter moskéangrepet i Bærum nylig.

– Det trengs mer kraftfulle tiltak mot muslimfiendtlighet. Vi må sørge for at folk føler seg trygge på gata og trygge i moskeen. Derfor er jeg glad for å legge fram en handlingsplan mot diskriminering og hets av muslimer, sier Grande.

Regjeringen vil involvere frivillige, lag og foreninger i arbeidet med planen, opplyser Kulturdepartementet i en pressemelding.

For tre år siden la regjeringen også fram en egen handlingsplan mot antisemittisme.

