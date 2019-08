Toppidrettsveka innledes med 47 km klassisk fellesstart på Hitra fredag kveld.

En av deltakerne som stiller til start er Petter Northug. Mosbyggen skal gå det første rennet før han hopper av.

På åpningsdistansen får han målt krefter med Johannes Høsflot Klæbo, Alexander Bolsjunov og Dario Cologna. Den pensjonerte 33-åringen har stor selvtillit til tross for at formen var langt bedre i glansdagene.

– Jeg er her fordi vi må ha noen profiler i Toppidrettsveka. Jeg er den største. Det er naturlig at jeg er her. Samtidig kan jeg kombinere det med brillepromotering. Nå skal jeg finne ut hvor fort man kan gå med raske briller og en dårlig trent kropp, sier han.

Northug brukte ettermiddagen til å skrive autografer til både unge og gamle på Hitra. Skikongen er på sine eldre dager blitt forretningsmann og landslagssponsor. Støtteapparatet, trenere, smørere og andre skal bruke Northug-briller når de er på jobb for skiforbundet. TV 2 vet at Northug må punge ut millionbeløp for å være brilleleverandør til landslaget.

– Det viktigste er at Arild Monsen går med dem. Jeg kommer til å holde øye med Monsen slik at han bruker brillene i de riktige anledningene. Hvis ikke ringer jeg han, smiler Northug.

Han håper at også landslagsløperne vil ta i bruk brillene på sikt. Northug er forberedt på å grave litt dypere i lommen for å få utøverne på kroken.

– Jeg skjønner at Niklas Dyrhaug er en person som krever opp mot 4-5000 kroner. Da skjønner jeg at en 500-lapp blir for lite. Vi skal se hva vi klarer å skrape sammen etter hvert, forteller han.

Selv konkurransen på fredag har Northug et avslappet forhold til. Han tror flere ukjente navn kan være med i tetsjiktet. Det betyr ikke at de vil gå fort til vinteren.

– Vi har sett folk gå fort på sommeren som ikke går fort til vinteren. Jeg har hatt en slik sommer selv. Det dukker nok opp noen rulleski-wannabes i løpet av Toppidrettsveka, sier han.

Fredag beveger rulleski-sirkuset videre til Aure. Avgjørelsen faller i Trondheim på lørdag.