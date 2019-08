XXL-sjefen Øyvind Tidemandsen sier til Dagens Næringsliv at de har satt i gang en granskning etter den siste tidens avsløringer rundt mulig prisjuks og ukultur i sportskjeden.

– Alvorlig

Møtet fant sted i Forbrukertilsynets lokaler torsdag ettermiddag klokken 14.30, og ledelsen i XXL samt deres advokater var til stede.

Direktør i Forbrukertilsynet, Elisabeth Lier Haugseth, sier til TV 2 at de ble gjort oppmerksom på prisjukset i helgen, og at formålet med møtet er å starte en prosess for å komme til bunns i omfanget.

– Vi har avtalt møtet med XXL for å gå gjennom hva som har skjedd, hva de gjør for å rydde opp og hva de vil gjøre framover, sier Haugseth.

Forbrukertilsynet vil også gå gjennom flere vedtak de har hatt mot sportskjeden de siste årene, for å finne ut om det har blitt trikset med dokumentasjonen i disse sakene også.

– Vi ser alvorlig på saken. Det er ikke bare vi som kan ha blitt lurt og hindret i å gjøre jobben vår, forbrukerne kan også ha blitt lurt, sier hun.

Saken oppdateres!