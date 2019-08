Det er første gangen skipsvraket blir besøkt og fotografert på 15 år.

Et internasjonalt lag med forskere gjorde fem dykk med bemannet ubåt tidlig i August. Målet med dykkene var å dokumentere og undersøke skipsvraket, skriver The Guardian.

Titanic ligger på 3.800 meters dyp nord i Atlanterhavet. Det som en gang var et overdådig skip, blir nå spist opp og ødelagt av metall-spisende bakterier på havets bunn.

Parks Stephenson, som er ekspert på Titanics historie, bidrar på ekspedisjonen. Han sier at det har blitt betydelig slitasje på kapteinens lugar har forfalt fullstendig.

Bildet av skipskapteinens badekar har vært en favoritt hos Titanic-entusiaster, men nå er badekaret helt borte, sier Stephenson.

BORTE: Dette badekaret er ikke lenger å se, siden det har blitt brutt ned etter 107 år på havets bunn Foto: NTB scanpix

Nye bilder fra ekspedisjonen viser at skroget på Titanic er dekket med rust. Istapplignende formasjoner har dannet seg etter at bakterier sakte spiser opp metallet.

Lori Johnsen, en forsker som er med på ekspedisjonen sier at vraket kommer til å brytes ned over tid, og at denne prosessen er naturlig.

Kunne ikke senkes

RMS Titanic har ligget på havets bunn siden 1912, da det traff et isfjell på jomfruturen over atlanterhavet. Skipet var på vei fra Southampton i England, til New York i USA.

Mer enn 1.500 personer døde da skipet forliste. Totalt hadde Titanic med seg 2.224 personer, inkludert gjester og besetning. Kaptein på skipet var Edward Smith, og skipet var når det stod ferdig verdens største. Skipet skulle som kjent være umulig å senke, men nå ligger det i to biter 600 meter fra hverandre på havets bunn.

Når ekspedisjonsteamet nådde frem til vraket holdt de en kort seremoni for å minnes de som omkom i skipsforliset.

Spises opp av havet

Mangel på lys, og enormt trykk nesten fire kilometer under havoverflaten, gjør at miljøet der nede er ubeboelig for de fleste fisker og skapninger.

Undersøkelser gjort ved tidligere ekspedisjoner viser at mikrober som spiser jern har kolonisert på skipet, så sakte men sikkert bli det 50.000 tonn tunge skipsvraket omgjort til rustformasjoner.

Det vil med tiden igjen bli omgjort til fint pulver som vil bli tatt av havstrømmene. Det anslås at skipet vil være fullstendig oppløst innen 2030.

Victor Vescovo, som er sjef for Caladan Oceanic, som er selskapet bak ekspedisjonen sier at skipsvraket var mye større enn han hadde forestilt seg.

– Jeg var ikke helt forberedt på hvor stort Titanic egentlig var. Det var utrolig spesielt å se det med egne øyne, sier Vescovo til The Guardian.

JACK & ROSE: Leonoardo DiCaprio og Kate Winslet ble verdenskjent etter at Titanic ble dramatisert på kinolerretet. Foto: NTB scanpix

Det ble lenge antatt at Titanic sank i en bit, men når skipsvraket ble oppdaget tilbake i 1985 fant man ut at måtte ha brukket før det nådde havets bunn.

Jack & Rose

Historien om Titanic ble allemannseie etter forliset ble dramatisert i 1997.

Filmen var også skuespiller Lenardo DiCaprio sitt store gjennombrudd der han spilte karakteren Jack Dawson. Filmen om Titanic ble en kjempehit og vant til sammen 11 oscar-statuetter.