– Kan bli et industrielt energi-eventyr for Norge

En times båttur utenfor den skotske havnebyen Peterhead, ligger vindparken Hywind Scotland. Her er det fem helt unike vindturbiner.

– Dette er verdens første flytende vindfarm, og den har vært en enorm suksess. At disse er i daglig produksjon, har bevist at teknologien er fremtidssikker og at den kan brukes over hele verden, sier konserndirektør Al Cook i Equinor.

Vindturbinene er enorme og rager hele 175 meter over havoverflaten. Hvert av de tre turbin-bladene er 75 meter lange, noe som tilsvarer vingespennet på et Airbus A380-fly.

Store planer for norskekysten

Vindparker til sjøs er ikke noe nytt, men istedenfor å være boltet fast i havbunnen, er disse fem turbinene flytende og stabilisert av et flyteelement som når 78 meter under havoverflaten.

– Hver turbin produserer 6 megawatt, og gir nok strøm til 4.000 husholdninger. Ved Hywind Scotland gir de fem turbinene strøm til hele 20.000 husholdninger, og når vi nå har bevist at denne teknologien virker i Storbritannia, vet vi at den vil funke i Norge også, sier Cook.

For nå har Equinor store planer. Energi-selskapet ser nemlig på norsk sokkel som ideell for flytende vindparker i stor skala.

Cook tror Norge kan bli en enormt viktig leverandør av fornybar energi til Europa og en solid bidragsyter til at EU kan nå sine klimamål.

BØNN TIL NORSKE MYNDIGHETER: Konserndirektør Al Cook i Equinor sier de er helt avhengig av støtte fra norske myndigheter for å kunne satse på havturbiner i Nordsjøen. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2.

– Vi er nødt til å skalere opp hele produksjonen. Her i Skottland har vi fem turbiner. I fremtiden vil vi trenge femti, fem hundre og etter hvert fem tusen turbiner for å gjøre denne teknologien til en stor kilde for ren energi til Europa, sier Cook.

Vil redusere enorme kostnader

Å bygge vindturbiner til havs har hittil vært en kostbar affære. De elleve planlagte turbinene som skal forsyne Snorre og Gullfaks-plattformene med energi, vil koste fem milliarder kroner.

Torsdag ble det klart at Enova støtter Equinor med 2,3 milliarder.

– Staten er en viktig støttespiller når næringslivet skal utvikle ny klimateknologi. Derfor har regjeringen siden 2013 økt bevilgningene til Enova betydelig. Det har gitt dem økonomiske muskler til å kunne støtte prosjekter av denne størrelsen, sa Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) på en pressekonferanse torsdag.

Cook legger heller ikke skjul på at dette er et dyrt prosjekt, men sier de allerede har redusert kostnadene med 70 prosent, siden første generasjon med flytende havturbiner.

Han er overbevist om at selskapet kan gjøre dem lønnsomme.