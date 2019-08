Den amerikanske 27-åringen løp inn til vinnertiden 3.58,37 på det 50 km lange Green Lakes endurance run. Tiden var åtte sekunder raskere enn andremann Richard Ellsworth.

Med en kvinnelig vinner, oppsto det litt trøbbel for arrangøren. Det var nemlig bare to trofeer:

Ett til vinneren av løpet og ett til beste kvinne.

I det lå antagelsen om at en mann naturligvis kom til å vinne. Men nå måtte de gi begge trofeene til Ellie Pell.

Richard Ellsworth fikk ingenting for å bli beste mann i løpet ...

– Jeg synes det var synd at den beste mannen ikke fikk et eget trofé, så jeg forsøkte å få dem til å fjerne «Fe» fra «Female» på det ene trofeet, men de ba meg bare beholde det. Det var ganske artig, forteller 27-åringen til Runner's World.

Nå hører det til historien at i etterkant er det blitt bestilt et trofé til Ellsworth, slik at han har et bevis på at han ble beste mann i løpet. Løpssjef Tim Hardy vil vurdere å dele ut trofeer med kjønnsnøytral påskrift i fremtiden.

– Forskjellen mellom menn og kvinner jevnes ut når løpene blir lengre. Ultraløp krever mye mental styrke. Farten blir lavere også når løpene er lengre. Om en mann har en dårlig dag, kan en kvinne som har en god dag vinne, sier han.