Man kan jo undre seg over nøyaktig hvor ruset denne mannen egentlig var.

Newsweek melder at Orange County-politiet rundt 06 tirsdag morgen fikk et tips om en mistenkelig mann som satt ved siden av en parkert bil.

Da politiet ankom stedet, fant de en ruset mann som forsøkte å reparere de punkterte bildekkene sine med gasbind og plaster.

Han ble arrestert på stedet.

«Da politibetjentene ankom, la de merke til at begge hjulene var flate, og at den 26 år gamle mannen forsøkte å bruke gasbind og plaster til å reparere dekkene. Han ble arrestert for å være påvirket av rusmidler, og ble tatt med til arresten,» skriver politiet i et Facebook-innlegg som nå spres som ild i tørt gress.

GASBIND: Slik så ett av dekkene ut etter at mannen hadde forsøkt å reparere det. Foto: Politiet

«Visste ikke at MacGyver hadde et rusproblem»

Rundt bilen lå det strødd rundt med plaster og gresstuster.

På et av bildene politiet har publisert på Facebook, ser man tydelig hvordan gasbind er stappet inn i et av de store hullene på bildekket.

I kommentarfeltet går det hett for seg. Mens noen synes synd på mannen, gjør de fleste narr av det helt spesielle forsøket på å reparere dekkene:

«Så trist. Jeg visste ikke at MacGyver hadde et rusproblem».

«Håper at han brukte vanntett plaster. Én sølepytt, og alt klisteret hadde gått av!».

«Kan dere neste gang ta bilde av politibetjentene når de ser noen bruke plaster for å fikse et punktert hjul?».

«Wow! Jeg lærte å reparere hjul på den vonde måten. Hvem visste at du bare kunne bruke plaster?».