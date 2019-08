Den skadde personen skal være bevisst, og det var broren som kontaktet politiet. Skadeomfanget er ukjent.

– Vi har hatt store språkproblemer, så det er vanskelig å lokalisere hvor de er. Broren har funnet ham og er sammen med ham, sier operasjonsleder Steinar Hausvik til TV 2.

Alle nødetater og luftambulanse er på stedet, samt Hovedredningssentralen.

– Melder, altså broren, sier at han mest sannsynlig har falt eller sklidd. Grunnet språkproblemer vet vi ikke om dette har skjedd i selve fossen, sier Hausvik.

Like før klokken 14.30 bli brødreparet hentet opp av redningshelikopter. Politiet skriver på Twitter at de fremdeles ikke har oversikt over skadeomfanget.

Saken oppdateres.