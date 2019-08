Torsdag besøkte kronprins Haakon al-Noor-moskeen i Bærum for å vise sin støtte etter skyteangrepet tidligere i august.

Under besøket fikk kronprinsen en omvisning i moskeen og snakket med representanter for Islamsk Råd Norge og al-Noor-moskeen, skriver Kongehuset på sine nettsider.

Al-Noor-moskeen åpnet igjen onsdagen etter at Philip Manshaus (21) tok seg inn i moskeen med våpen.

Minnes Johanne

Islamsk Råd Norge og al-Noor Islamic Centre i Bærum var vertskap under besøket.

– Som alle har fått med seg har det vært en stor hendelse i denne moskeen og det er sterkt for oss alle å se åstedet, åpnet leder Abdirahman Diriye i Islamsk Råd Norge.

– Heldigvis gikk det bra for moskeens del, men selvfølgelig minnes vi jenta han tok livet av før han kom hit, fortsatte han.

Før han dro til moskeen, drepte Manshaus sin egen stesøster, 17 år gamle Johanne Zhangjia Ihle-Hansen.

Tidligere torsdag takket moren og familien til Johanne al-Noor-moskeen for at de forhindret flere drap og ønsker dem velkommen til bisettelsen som foregår 4. september.

– Vi er uendelig takknemlige for den varme, omtanke og omsorg vi er blitt vist de vanskelige dagene som har gått, skriver familien i en pressemelding som er sendt ut av deres bistandsadvokat Elisabeth Hagen.

Angrep på norske verdier

Etter besøket i moskeen svarte kronprinsen på spørsmål fra pressen. Han understreket at det er viktig å formidle at det har vært en dramatisk hendelse i moskeen.

– Sånn skal det ikke være i det norske samfunn. Det er viktig at alle i det norske samfunnet føler trygghet. Både i nærmiljøet, men selvøflgelig også for å utøve religionen sin, sa han.

– Hva kan vi som samfunn gjøre for å komme voldelig ekstremisme i møte?

– Jeg hadde mulighet nå til å lytte litt til de som tilhører moskeen her og andre i det muslimske trossamfunnet i Norge. Jeg må si at jeg er imponert over måten de reflekterer rundt dette på, og de har reagert i ettertid. Jeg synes det har vært forsoningsarbeid i en vanskelig tid, sa kronprinsen og fortsatte:

– Så er det også viktig å ta med seg at dette jo også er et angrep på norske verdier, et angrep på det samfunnet vi prøver å bygge opp i Norge, hvor alle skal føle seg trygge, hvor vi har demokrati og frihet.