Hvor langt kommer man egentlig med elbilen?

Det spørsmålet har sammen med ordet "rekkeviddeangst" vært med oss helt siden elbilene begynte å ta av i Norge.

Nå tar Broom-Benny dette et laaangt steg videre. Han er nemlig med i et team bestående av tre biljournalister fra Norge som nå er i gang med litt av et rekordforsøk.

De tre har akkurat satt seg i en Audi e-tron, i Amsterdam i Nederland. Så skal de konkurrere med team fra en rekke andre land. Og her er det ikke snakk om en snartur rundt hjørnet.

Nei, de skal innom 10 ulike land de neste 24 timene, før de ender opp i Slovenia! Landslaget som klarer dette med lavest forbruk, kombinert med en "god tid" er vinneren.

Dette må vi naturligvis få vite mer om. Vi tar en telefon til Benny, for å høre hvordan turen har startet.

– Hei Benny, har dere tenkt å vinne, eller?

– Hallo Mats! Ja, det er klart vi går for seier. Sammen med laget fra Nederland har vi helt klart mest erfaring bak rattet i elbil, så vi har trua! Det skal sies at diskusjonen i bilen allerede har gått både høyt og lavt. Vi er rett slett litt usikre på strategien her, om vi skal kjøre ekstra forsiktig for å minimere forbruket, eller kjøre litt hardere for å komme fortere frem.

Vinnerlaget måles nemlig ikke kun basert på lavest mulig forbruk, men tiden spiller også inn.

Slik ser den drøyt 162 mil lange ruten ut.

Vi tester nye Audi e-tron i kulda.

Ingen lovende start

– Såpass ja. Hvordan ligger dere an så langt?

– Nå har vi akkurat kjørt fra flyplassen i Nederland, på vei mot første ladestopp i Belgia, og det ser ikke sånn veldig lovende ut for øyeblikket...

Dette er vinnerlaget, skal vi tro Benny!

– Vi har hatt en aldri så liten feilmanøvrering her som vi tapte et par plasseringer på. At jeg allerede føler meg trøtt, etter ni mil på veien, er ikke akkurat optimalt det heller, forteller Benny, som har fått kaffeforbud av alle ting.

– Ja, det er en del av taktikken. I min alder går kaffen rett gjennom, så noen do-stopp tar vi oss ikke tid til. Vi får håpe jeg ikke blir for amper utover dagen…

Broom-Benny har vært på langtur før: Her tester han e-tron i Namibia!

1.647 kilometer

Lagene fra Europa konkurrerer i hver sin Audi e-tron, og skal altså gjennom 10 land på maks 24 timer.

Etter starten i Nederland, venter Belgia, Luxemburg, Tyskland, Frankrike, Sveits, Liechtenstein, Italia, Østerrike og til slutt Lake Bled ved alpene i Slovenia. Underveis er det lagt opp til sju ulike hurtiglader-stopp.

– Det kommer absolutt til å bli en interessant tur, og jeg håper strategien vår holder mål. Vi har blant annet blitt enig om en maksfart på 120 km/t. Det er kanskje i overkant, ser jeg akkurat nå, for nå tar vi igjen en bil her, sier Benny – som snart skal gjøre seg klar til å kjøre andre etappe.

– Lykke til videre, vi gleder oss til å se dere på toppen av pallen om noen timer!

– Hehe, vi satser i alle fall på det!

Etter tre ukers ferie har Broom-Benny ladet batteriene, og er klar for å konkurrere i elbil-kjøring.

