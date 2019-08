Mannen, som er leder i en kristen menighet, har erkjent straffskyld og har forklart at han begynte å laste ned overgrepsmateriale i 2008, ifølge Stavanger Aftenblad.

Regelmessig lastet han ned bilder fra nettet, og ved noen anledninger videresendte han også overgrepsmateriale.

I retten forklarte mannen den ulovlige aktiviteten med at han var ensom og at han hadde lyst til å se unge jenter. Retten mener han har vært interessert i overgrepsmateriale som må betegnes som grovt.

Mannen dømmes i tillegg for seksuelt krenkende atferd på nettet. I retten erkjente han straffskyld for flere ganger å ha tatt kontakt med personer på et chatterom for tenåringer.

Mannen erkjente forholdene i det første avhøret og samtykket til tilståelsesdom, noe som trakk i formildende retning.

