Samfunnsøkonom i Civita Haakon Riekels mener det må bli dyrere å forurense.

Løsningen mener han er å øke CO₂-avgiftene, noe som blant annet vil bety dyrere kjøtt. Dette vil også ramme andre miljøutslippverstinger som fly og skip.

– Alt som bidrar til klimagassutslipp bør bli litt dyrere, sier Riekels.

Det er FNs klimapanel som har oppfordret til økt CO₂-avgift som et tiltak for å senke utslippene. Riekels tror økte avgifter kan gjøre det mer attraktivt å velge miljøvennlige alternativer.

Riekels foreslår at pengene staten tjener på avgiften skal betales tilbake til folket. Alle skattebetalere vil dermed få en lik sum, noe som betyr at det vil lønne seg å leve miljøvennlig.

– De som har et helt vanlig forbruk vil nok komme godt ut av dette økonomisk, sier Riekels.

– Bare tull

Frp-politiker Bård Hoksrud synes forslaget i teorien høres bra ut, men legger raskt til at det aldri ville fungert i praksis.

– Her har noen sittet i en boble på et kontor og regnet ut noe som virker veldig bra. Men det er bare tull, sier Hoksrud.

Han er svært kritisk til hvordan staten skal administrere et slikt forslag og mener det ville vært en omfattende og tidkrevende prosess. I tillegg tror Frp-politikeren at det blir dyrt å gjennomføre et slikt system.

– Dette handler kun om å gi folk dårlig samvittighet. Det er et håpløst forslag.

Hoksrud mener også at økte avgifter kommer til å ramme de i samfunnet som allerede har minst. Selv om samfunnsøkonomen Riekels avviser dette.

AVGIFT: Haakon Riekels tror økte avgifter er den beste måten å få til drastiske kutt i klimagassutslipp. Foto: TV 2

For mye gulrot

Ifølge Hoksrud finnes det bedre måter å senke CO₂-utslipp enn å innføre mer avgifter. Han nevner blant annet elbil som et eksempel på hvordan man kan gjennomføre miljøtiltak ved bruk av fordeler, ikke straff.

– Når vi har kommet med gulrot på gulrot, har vi gjort det attraktivt å velge elbil. Folk har blitt mer miljøvennlige uten å føle skam og negativitet fordi man bruker bilen.

Riekels mener på sin side at det nå er nødvendig med store endringer for å oppnå nødvendige utslippskutt. Da tror han ikke det er mulig å fortsette med holdningen om å kun gi gulrot og ikke pisk.

– I så fall kommer vi til å bruke veldig mye penger på de gulrøttene, sier Riekels.

Dyrere biff

Hvis Riekels forslag om CO₂-avgift blir innført, vil en kilo biff bli 18 kroner dyrere.

Mange er nok ikke klar over hvor stor klimaforskjell det er mellom å velge biff og svinekoteletter når man er på butikken. Riekels håper en økning i pris kan hjelpe folk til å ta mer miljøvennlige valg.

– Ved å bruke pris som et signal kan vi hjelpe folk til å gradvis senke utslippene sine. Det er sånn man får endringer, sier Riekels.

Hoksrud er helt uenig i at dette vil ha effekt. Han tror folk vil finne måter å unngå avgiften.

– Hvis biff blir 18 kroner dyrere per kilo i Norge, vil det være full jubel på andre siden av grensa. Da kan man bare dra ut av landet, så slipper man å betale sånne tulleavgifter.