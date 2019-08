Høsten meldte sin ankomst tidlig i år, men nå kan det se ut til å snu for et par dager.

– Regnet som har herjet de siste dagene, fortsetter til og med fredag. Til helgen trekker lavtrykket nordover, sier vakthavende meteorolog hos Storm Geo, Isak Slettebø.

Dette betyr langt lettere vær for Sør-Norge.

Varmt og tørt

Det vil bli aller varmest på lørdag i de sørlige deler av Østlandet.

Her kan gradestokken måle opp til hele 25 grader.

– Det ligger et høytrykk over kontinentet som brer seg utover, sier Slettebø.

Gradene vil synke noe søndag.

Meteorologen opplyser om at det kan komme noen byger på Vestlandet i starten av helgen, men på søndag skal nedbørsområdet ha passert. Han spår tørre dager i Rogaland hele helgen.

– På søndag vil det bli opphold i så å si hele Sør-Norge, sier han.

Nedbør i nord

Mens folk i sør kan glede seg over godt sensommervær, har Slettebø dårlige nyheter til nordlendingene.

– Fronten trekker langs nordsiden av høytrykket. Folk i nord må altså belage seg på å ta imot lavtrykket. På søndag inntreffer regnet for alvor, sier Slettebø.

Men han har ikke utelukkende dårlig nytt til nord. Det er nemlig gode sjanser for temperaturstigning her også. Neste uke vil by på mildere luft i hele Norge.

– Oppholdet i Sør-Norge vil vare til midten av neste uke, sier Slettebø.

Folk i nord må derimot holde godt fast på paraplyene sine kommende uke også.