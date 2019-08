Denne fargen gjør deg mer attraktiv

I løpet av høsten skal fargedesigner Dagny Thurmann-Moe lære oss mer om farger, og hvordan vi kan bruke disse både inne, ute og på oss. Under torsdagens God morgen Norge-sending startet vi friskt med rødt.

Ifølge Thurmann-Moe er rødt den fargen som mennesker over hele verden har et sterkt forhold til, og mange av de samme assosiasjonene til.

– Ofte er det kulturelle forskjeller mellom assosiasjonene til de forskjellige fargene, mens det med rødt er ganske likt overalt. Det er den fargen vi har forsket mest på, og den påvirker oss i veldig stor grad, forteller hun til God morgen Norge.

Derfor bør du velge rødt

Thurmann-Moe forteller videre at fargen er den sterkeste fargen i fargesirkelen, og at det har blitt forsket på rødt i mange år over hele verden. Ifølge hun er konklusjonene de samme hver gang:

RØDTONER: Fargedesigneren Thurmann-Moe forteller at denne fargen fungerer godt i denne leiligheten, da leiligheten har et høyt tak og mye lys. Foto: Pure Orginial Paint, Margaret M De Lange

Fargedesigneren forklarer at vi tror at temperaturen i rommet er varmere på grunn av denne fargen, og at den gjør noe med stemningen. Fargen representerer også styrke, selvsikkerhet, kraft, sensualitet, seksualitet, kjærlighet og romantikk, men også fare.

– Kvinner og menn i rødt fremstår som mer attraktive, og mannen føler han har mer å vinne når hun er kledd i rødt, sier hun og legger til:

– Man blir mer avslappet og sosial i et rom farget i rødt. Man spiser også mer mat.

I tillegg er rødt den eneste fargen som blir til andre farger i lysere og mørkere nyanser, ifølge Thurmann-Moe, som forklarer at lyserødt er rosa og mørkerødt for eksempel er burgunder.

Styr unna soverommet

Men selv om fargen kan gi mange positive effekter, skal fargen brukes med omhu, særlig på vegger innendørs.

– Hvis du har en veldig sterk rød-rosa farge i stua, kan det føles veldig intenst over tid. Men samtidig er det viktig å huske på at rødt er mye mer enn en knallrød farge. Den kan tolkes på veldig mange forskjellige måter og det kan også være terrakotta og en blek, nærmest beige farge.

Hun anbefaler derfor å velge en nyanse som passer til arkitekturen, altså hvordan rommet ser ut og hvordan takhøyden er. Store vinduer og mye lys kan også påvirke fargevalget.

– Hva med soverommet, kan det være rødt?

– Nei, det ville jeg ikke ha gjort. Det kommer jo an på hvilken nyanse man velger, men det er en intens farge og vi vet at andre farger er bedre for søvnen, sier hun.