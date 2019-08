Flere barn som er født etter kunstig befruktning har ikke DNA-match med sæd-donoren som skulle befrukte kvinnene, skriver New York Times.

I stedet er de beviselig i slekt med legen som hjalp moren deres med å bli gravid, ifølge avisen.

En av disse er Eve Wiley (32) fra Dallas, Texas. Hun var 16 år da hun spionerte i morens e-post og oppdaget at hun var unnfanget gjennom kunstig befruktning.

Moren hennes, Margo Williams, fortalte henne da at de hadde valgt å oppsøke en lege for å få hjelp til å bli gravide med en anonym donor, fordi Wileys far var steril.

Tok DNA-test

Da Wiley ble voksen, bestemte hun seg for å ta en av de populære DNA-testene man kan bestille på nett. Hun fikk en rekke DNA-treff på slektninger, deriblant det som var en ukjent fetter.

– Jeg tok kontakt med ham, og etter litt meldinger fram og tilbake fortalte han at han hadde en onkel som het Kim McMorries som jobbet som fertilitetslege. Da kjente jeg igjen navnet. Dr. Kim McMorries var mannen mamma hadde oppsøkt for å finne en sæddonor, sa Wiley til ABC News i mai i år.

McMorries hadde fortalt Williams at sæden han befruktet henne med, kom fra en sædbank i California.

I stedet hadde legen byttet ut donorsæden med sin egen. Legen har i ettertid erkjent det biologiske farskapet til Wiley, men for henne var det hele kun traumatisk.

– Man bygger hele livet sitt på sin genetiske identitet. Det er fundamentet. Når grunnmuren rives bort eller forandres, kan det være knusende, sier Wiley til New York Times.

Wileys tilfelle er ikke så unikt som man kanskje skulle tro. Flere leger er avslørt i lignende overtramp. Jusprofessor Jody Madeira har gransket flere saker både i USA og i andre land.

Madeira sier til New York Times at hun har sporet opp mer enn 20 saker i et tosifret antall amerikanske saker. I tillegg har hun avdekket lignende saker i England, Tyskland, Nederland og Sør-Afrika.

Tilfeller i Europa og USA

I Nederland ble fertilitetsekspert og lege Jan Karbaat kjent for å ha unnfanget 56 barn med sin egen sæd. Klinikken hans ble stengt i 2009, og han døde i 2017. Han var da 89 år gammel.

– For å bruke ett ord: Ekkelt. For å bruke et par ord til: Sjokkerende og skamfult, sier eksptert på medisinsk etikk, Dov Fox ved universitetet i San Diego.

I Canada har en fertilitetslege selv besvangret minst 11 barn som skulle hatt en anonym donor, og i USA er en lege fremdeles under gransking for å angivelig ha gjort tre kvinner gravide med sin egen sæd.

Ikke ulovlig

Å bruke en annen sæd enn den avtalte donor-sæden, er imidlertid ikke kriminelt i alle amerikanske stater.

Indiana og California har vedtatt lover som forbyr det, men Eve Wiley fikk sjokk da hun oppdaget at legens overtramp ikke var ulovlig i hennes hjemstat, Texas.

Hun gikk til sak mot staten for å endre loven, og vant fram. Texas har nå tatt forbudet ett skritt lenger enn Indiana og California, og definerer det å bruke annen sæd enn den man har inngått avtale om, som en seksuelt overgrep.