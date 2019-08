Ernas flertallsmareritt

Hun pustet lettet ut, statsministeren, da hun etter fem og et halvt år med et tidvis ganske så støyende og kranglete borgerlig flertall, fikk samlet de fire partiene i en flertallsregjering

Nå skulle all kjeklingen, som tidligere foregikk for åpen mikrofon i stortingsforhandlinger, bli flyttet inn bak lydtette dører i regjeringskvartalet. De fire partiene skulle gjøre opp uenighetene innad, mens de utad skulle fremstå samstemte og harmoniske. Yeah right.

Det ville faktisk ikke vært noen bompengestrid mellom de borgerlige partiene denne valgkampen, om det ikke var for at de satt sammen i flertallsregjering. Hadde kun Høyre og Frp styrt landet, med støtte fra KrF og Venstre i Stortinget, ville regjeringen ha laget et bompengeforlik på en-to-tre før sommeren og lagt det frem i god tid før valgkampinnspurten.

Milliarder til kutt i bompenger for å tekkes egne velgere, og noen kroner til kollektivsatsing for å friste KrF og Venstre, men med vilje til å gi disse partiene mange seire i fremtidige forhandlinger. KrF og Venstre ville slaktet forslaget. Venstre-leder Trine Skei Grande ville sagt at det var uaktuelt for Venstre å bidra til én eneste ekstra bil i byene. Punktum. Mens KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ville si at han var kritisk til kommunal egenandel, men at han støttet tiltak som gjorde økonomien bedre for barnefamiliene.

På den måten ville alle de borgerlige partiene ha stått klart og tydelig fast på sine posisjoner gjennom hele valgkampen, prinsippfaste overfor egne velgergrupper. De ville raslet litt kledelig med sablene, men alle ville egentlig vært fornøyde. De vanskelige forhandlingene ville skjedd utpå høsten, lenge etter kommunevalget og i veldig god tid før neste stortingsvalg. Perfekt timing.

Nå har derimot Frp og Høyre i to måneder forgjeves forsøkt å få regjeringspartner Venstre med på et bompengeforlik de egentlig ikke ser behovet for. Venstre har nemlig ingenting å tjene på å inngå et forlik som kutter bompenger rett før et lokalvalg. Der i gården har de hele tiden ment at dette burde bli håndtert i den interne prosessen rundt neste års statsbudsjett. Uaktuelt for Siv Jensen og Erna Solberg, som ønsker et tydelig bompengeforlik for å fremstå offensive og strupe velgerflukten til bompengepartiene.