Amerikaneren som har vært verdens raskeste mann de siste tre årene, har ifølge kilder i Daily Mail, gått glipp av tre dopingtester.

Ifølge Antidoping Norge står det følgende:

Dersom en utøver får tre advarsler i løpet av tolv måneder regnes dette som et brudd på dopingbestemmelsene.

Ifølge det amerikanske antidopingbyrået vil straffen for tre advarsler over en periode på tolv måneder føre til brudd på dopingreglene og en utestengelse på opp til to år.

Dermed vil amerikaneren, som er gullfavoritt både i VM og OL, miste mesterskapene i Doha og Tokyo.

Det pågår angivelig samtaler av høy prioritet mellom WADA, USADA og IAAF om saken rundt Christian Coleman. 23-åringens eget juridiske apparat bestrider minst ett av de påståtte bruddene på oppmøte.

Det som kan bli et problem, er selv om alle testene faller under WADAs antidoping system, er det trodd at minst to andre testorganer er involvert.

Tidligere har atleter klart å redegjøre for fraværet av dopingtester. Den britiske syklisten Lizzie Deignan var i fare for å bli utestengt før OL i Rio 2016, men vant rettsaken like før lekene og fikk en av tre advarsler strøket.

Christian Coleman stod nylig over Diamond League-stevnet i Birmingham. Ifølge CBC var grunnen «som et resultat av komplikasjoner som har oppstått etter trening denne uken».

– Jeg må begrense antall konkurranser fremover. Jeg må være helt forberedt til å konkurrere på 100 meter, 200 meter og 4x100 meter stafett i VM som er mitt hovedmål for sesongen, sier Coleman til CBC.

Nå står 23-åringen i fare for å miste VM på grunn av dopingtrøbbel.

I juni løp Coleman inn til årsbeste i verden da han klokket inn på 9,81 sekunder på 100 meter.